El sector de la ciudad donde la luz es una vela que se apaga todo el tiempo

Vecinos de un asentamiento de la meseta reclaman al Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén que regularicen el sector y resuelvan el problema de la luz. Dicen que hace diez años o más que viven en el sector y la luz es "una vela" que se apaga todo el tiempo. Tanto es así que no pueden refrigerar sus alimentos, lavar la ropa y realizar otras tareas del día a día, para vivir con dignidad.

Pues bien, los vecinos del Mirador reclaman iguales condiciones para acceder a los servicios básicos y tener así una vida digna. Primero tuvieron inconvenientes con el agua. Ahora y desde hace un mes, la situación más crítica tiene que ver con el suministro de la energía eléctrica. "No anda nada. La luz es una vela, muy baja. No tiene potencia. Sube y baja. No podemos enchufar nada ni conservar alimentos en la heladera. Se nos pudre la comida", aseveró la vecina consultada.