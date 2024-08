El Show de Carmen llega a Neuquén con una única función

El show de Carmen (1).jpg Las entradas pueden comprarse de manera online o en el Casino Magic.

Respecto a lo que los expectores van a encontrar este sábado sobre el escenario del Casino Magic, Pablo Angeli indicó: "Nuestra propuesta es traer cosas nuevas. Van a encontrarse con una puesta en escena impresionante, luces, vestuario, todo muy cuidado y pensado".

El show de Carmen, una madre argentina

Este 2024 Pablo vuelve con “El show de Carmen”, con la impronta que lo caracteriza y con la creciente audiencia en su cuenta de Instagram (@pabloangeli), presenta este nuevo show con monólogos, sketch’s, y mucho power en una hora y veinte a pura comedia. "Van a encontrarse con todos los personajes que hago en las redes. La hora y media que dura se la pasan riendo, lo van a disfrutar mucho", aseguró el comediante.

El unipersonal más adorable de Pablo Angeli, la mamá de Luly – que por supuesto también estará en el escenario – es un personaje tan querible y gracioso que cuenta con mucho humor, anécdotas familiares y de matrimonio. Carmen es una madre argentina en la que todos vamos a reconocer rasgos de la nuestra. Con su dulzura, inseguridades y por qué no con un poco de su maldad.

El Show de Carmen llega a Neuquén

"Carmen es la madre de Luly y es un homenaje a todas las madres y abuelas de mi familia, prácticamente. Es un personaje que hoy tendría entre 60 y 70 años. Yo era el más chiquito y me crie entre cocinas con tías y abuelas criticando a los maridos, a las hijas, no se salvaba nadie, era otra época. Es un espectáculo en homenaje a esa gente que a muchas ya no las tengo lamentablemente", contó.

Pese al cariño que puso en la composición de los personajes basándolas en las personas de su familia, aseguró que los "enriqueció" viendo a las personas de su alrededor.