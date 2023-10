Elecciones 2023: A una semana, candidatos y partidos hacen cuentas

A una semana de las elecciones presidenciales los partidos políticos se aprestan para la recta final y hacen cuentas en Neuquén, pensando no sólo en el escenario nacional sino también en lo que tiene que ver con lo que se definirá de manera local , donde la provincia pondrá en juego dos bancas en la Cámara de Diputados del Congreso.

¿Qué se especula respecto a lo que pueda suceder en los comicios generales que vienen?

En Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, partidos con chances de ganar o que, al menos, irán en la búsqueda de un segundo lugar pensando en un eventual balotaje de noviembre, coinciden en un aspecto: Milei conserva el primer lugar, con un leve crecimiento, tanto en lo nacional como en lo provincial.

Respecto al segundo lugar, en el peronismo no hay dudas que allí se ubica Sergio Massa. “Las sensaciones, porque no tenemos encuestas, es que tanto en Neuquén como en el país, el escenario es de un balotaje”, indicó un referente muy importante del PJ, antes de que se pudiera medir el impacto en la figura de Massa de la disparada del dólar y una inflación que no parece encontrar freno.

De esto último y de un sondeo propio encargado por Juntos por el Cambio en esta semana, es que desde el sector que lleva como candidata a Patricia Bullrich se asegura que es ella la que se estaría quedando con ese segundo puesto.

Sin embargo, hay otra mirada en JxC, que viene del lado de Horacio Rodríguez Larreta, y que afirma que los votos que obtuvo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la interna de las PASO no se trasladarían mayoritariamente a Bullrich.

“Nosotros movimos todo como partido en agosto y hoy veo desdibujada la campaña, creo que las PASO fue el techo”, se indicó desde este sector del PRO. Pero distinta es la impresión que tienen en el entorno de la propia Bullrich. “El 85% de la gente que votó a Larreta la va a apoyar a Patricia”, aseguran.

Números

Volviendo a las encuestas, con el asterisco de que las propias consultoras reconocen que es muy difícil achicar el margen de error porque la gente no contesta los sondeos o no dice lo que después termina haciendo al momento de llegar a poner su voto en la urna, hay una encuestadora que fue la que más se acercó al resultado nacional de las PASO y que predijo el triunfo de Rolando Figueroa en las elecciones a gobernador en Neuquén.

Se trata de Zuban-Córdoba y Asociados. A principios de septiembre, la analista política y fundadora de esta consultora, Ana Paola Zuban, ofreció una charla en Neuquén para compartir los números que se manejaban en ese entonces.

Aseguró que cerca un de 75% de los diez millones de electores que no concurrieron a las PASO sí votarían en las generales, y que se esperaba que un 49% de esa franja se incline por Javier Milei. De esta manera, el candidato libertario tenía una proyección que lo acercaba a ganar en primera vuelta.

Pero esta semana, esa misma consultora publicó un sondeo a nivel nacional que marcaba un escenario distinto: Milei se mantenía en el primer lugar pero con una intención de voto del 34,7%, seguido por Massa (32,7%) y Bullrich (25%).

A su vez, en Neuquén, como se dijo, estarán en juego dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, donde Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) y Guillermo Carnaghi (Frente de Todos) terminan sus mandatos.

Sánchez buscará su reelección, por el peronismo (Unión por la Patria) el candidato será el delegado regional de la Anses, Pablo Todero; mientras que la candidata por la Libertad Avanza será Nadia Márquez, que obtuvo el primer lugar en las PASO; producto del arrastre de votos que Milei generó en la provincia.

También, pero con muy pocas posibilidades de disputar una banca, el MPN postulará al actual ministro de Turismo Sandro Badilla y el Frente de Izquierda hará lo propio con Angélica Lagunas.

La verdad, frente a todas las especulaciones, se develará el domingo cuando, después, de las 18, el recuento de votos indique si algunas de las proyecciones que se hacen en la previa se corresponderán después con la realidad.