Empleadas domésticas insisten con el 40% de zona desfavorable: "Si no lo otorgan iremos a la justicia"

Kopprio remarcó que el 17 de marzo volverán a reunirse por un retraso en el monto de la zona desfavorable. "Estamos hace más de un año pidiendo que completen el 10% de zonas favorables para completar el 40%. Las autoridades anteriores no pidieron que hiciéramos un estudio técnico y lo presentamos. Los petroleros tienen un 60, los bancarios un 50 y así sucesivamente. Yo en la última reunión pedí por favor que quede en el orden del acta del día que para la próxima queremos los 10 puntos que se adeudan para llegar a un 40% de zonas".

Sobre este punto señaló que en caso de no otorgarse, irá a la justicia. "Si no lo otorgan, lo voy a judicializar, vamos a un juicio y que me lo diga un juez, que me lo explique con pruebas", enfatizó.

Respecto de los últimos aumentos, la referente de Empleadas de Casas Particulares, aclaró que debe abonarse el aumento con los sueldos de febrero. "Al último sueldo de diciembre hay que multiplicarlo por un 20% y ahí queda en $208 mil pesos (el básico), a eso se le suma la zona desfavorable y la antigüedad. Es acumulativo porque antes se tomaba solo el último aumento".

empleada domestica.jpg El gremio de empleadas domésticas exige que se pague el ítem de zona desfavorable.

No registradas: crece el número de empleadas domésticas en negro

La referente de las empleadas de casas particulares en la región, Sonia Kopprio, aseguró que hay menos trabajadoras registradas luego de que se diera de baja el Programa Registradas que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández.

"Hay menos registro. El gobierno anterior sacó un plan que finalizó el año pasado, donde invitaban a los empleadores a registrar a las trabajadoras y a la vez le pagaba el Estado el 50% del sueldo por seis meses y el 50% la parte empleadora. Últimamente, hemos tenido muchas consultas por teléfono donde dice la parte empleadora sobre quién le va a terminar de pagar el sueldo a su empleada. ´Y ustedes, porque el gobierno terminó y esto cayó, ya caducó´. Y realmente muchos las tomaron por seis meses y después las despidieron".

Kopprio explicó que en la actualidad no existen inspecciones al respecto. "Vos pedís una inspección y no se realiza. El Ministerio te dice que no porque son lugares privados, casas particulares, la delegación de Trabajo te dice que no porque son lugares privados. Así que no, no se realiza", remarcó.