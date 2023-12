En la calle: ¿Qué opinan los neuquinos sobre el DNU de Javier Milei?

Además, aclaró: "Tuve que votarlo por obligación, porque no me quedó otra. Pero estoy de acuerdo con lo que esta haciendo, es la única forma de salir adelante, borrando lo que ha pasado durante más de 60 años posiblemente, así que este cambio, los que estamos a esta edad, podemos aguantarlo todavía".

Por otra parte, se refirió a las manifestaciones como un "problema para la sociedad" y para quienes "queremos transitar libremente y queremos circular por una calle y está cortada, eso genera bronca, mucha furia con los mismos piqueteros. Ellos mismos hacen su enojo hacia nosotros, asique totalmente en desacuerdo de que sigan las movilizaciones. Que se corten, que las organicen o que las guíen como hicieron ayer que estuvo perfecto", concluyó.

Vox pop DNU reel.mp4

Por otro lado, un hombre señaló que el DNU es inconstitucional y explicó: "Yo soy abogado y tengo conocimiento y es absolutamente inconstitucional. Tanto desde la concepción de la emergencia como respecto a las medidas que toma, me parece gravísimo".

Al preguntar por la opinión sobre las movilizaciones, expresó su apoyo y señaló que "es parte del derecho a la protesta, con sobradas razones. Me parece gravísimo el protocolo (antipiquetes) también".

Una respuesta también recurrente fue sobre el desconocimiento de los anuncios, o la lectura "por arriba". "La verdad lo vi así nomas, vi algunos puntos. Estaría bueno desmenuzarlo más. Pero por lo que estaba escuchando para alguna gente fue un shock grande y estamos en el cambio, estamos esperando a ver qué va a pasar. Por lo menos se nota que hay un cambio muy brusco y la gente por supuesto que lo va a notar", afirmó un vecino.

Los vecinos opinaron al respecto de las marchas en Neuquén y Buenos Aires y se mostraron a favor de que no haya pasado a "mayores".

Otra mujer que caminaba por el centro aclaró que no vio nada sobre el DNU pero dijo no estar ni de acuerdo ni desacuerdo con las marchas y agregó que "según cómo las hagan. Sí me parece que tenemos que salir o hacer algo, pero no se qué".

"No vi nada porque veníamos de viaje, sólo vimos la manifestación y mientras no involucren y no hagan desastres en la ciudad, que la hagan", aseguraron dos jóvenes.

Asimismo, una mujer que dialogó con LMPlay afirmó que no votó a Milei "así que imaginate todo lo que pienso de esto". "Con mi edad esto yo ya lo viví, no puedo creer que la gente siga creyendo en esas cosas, no lo puedo creer. Habrá que pasarla otra vez, lo hicimos una vez, lo haremos otra vez", reveló.

También opinó con respecto a las manifestaciones y resaltó que se encuentra a favor ya que "hay derecho a movilizarse, a manifestarse, en paz como se vienen haciendo todas las movilizaciones. Me acuerdo de otras épocas en donde cualquier manifestación de ese tipo terminaba todo roto, salíamos a festejar que ganaba Boca quedaba todo roto, salíamos a pedir algo, quedaba todo roto. Ahora todo el mundo se manifiesta y no rompe nada, entonces ¿por que no lo van a poder hacer?", preguntó.

Por último, una joven que se encontraba en la Plaza Roca expresó que algunas cosas no las veía favorables porque "afectan a una gran cantidad de la población ya que la mayoría alquila, pero por otra parte lo veo bien porque esta cumpliendo un poco de lo que dijo, que eso esta copado" y aclaró que para ella "es muy difícil hoy en día hablar de política".

El tema de las marchas no quedó fuera de su opinión, a lo que respondió no estar de acuerdo ya que "primero, porque la mayoría eligió al presidente. Si bien muchos no están a favor, hay que respetar que la mayoría gano. Como a muchos no nos gustaron también los anteriores presidentes, respetamos las decisiones. La verdad que no lo vi bueno, pero también me gustó el tema de que pudieron controlar la marcha y liberar las calles rápido".