¿En qué otras localidades vecinas se cobrará la tasa a los combustibles?

Al parecer, esto no va a suceder según lo adelantó Espinosa, ya que la Municipalidad ha tenido reuniones con otros municipios para unificar criterios.

“Estamos trabajando articuladamente con el Municipio de Cipolletti donde también esta tasa, San Martín de los Andes, Zapala y Cutral Co”, dijo Espinosa a LU5, entre otras localidades que van a aplicar el impuesto, para sostener las rutas y el subsidio del trasporte público.

COLECTIVO COLE 01.jpg En Neuquén la tasa a los combustibles se aplicará para sostener el subsidio al transporte. Claudio Espinoza

El funcionario municipal sostuvo que unificar criterio en la región hará que los clientes no se trasladen a otras localidades fuera de Neuquén capital para cargar combustible más barato. Es así que Cipolletti es una ciudad clave, pese a estar en la provincia de Río Negro, cruzando el puente.

Combustibles: ¿precios igual en todos lados?

Se sabe que otra localidad que implementará esa tasa del 4,5% sobre el valor neto de un litro de combustible será Centenario, donde hay un transporte urbano e interurbano (Vista Alegre Norte-Centenario-Neuquén) a cargo de la empresa Pehuenche SA.

Hay un despacho de comisión favorable que se tratará este jueves en el Concejo Deliberante, y que tiene el visto bueno de los concejales, que ya han tenido reuniones con el secretario de Hacienda y Finanzas, Leandro Lucero, más el planteo de los estacioneros.

En tanto que Zapala es otra de las ciudades donde también se está analizando cobrar esa tasa diferencial en las estaciones de servicio. Pero en ese caso no será sólo para compensar el subsidio de Nación al transporte público sino también a un fondo para obra pública.

La decisión del gobierno municipal es avanzar con la creación de una tasa sobre el consumo de combustible, al igual que varios municipios de la provincia.

El proyecto todavía no se presenta en el Concejo Deliberante. Está en elaboración, pero en términos generales sería similar al que se sancionó en Neuquén capital, con una tasa del 4.5 por ciento por litro de combustible cargado.

El destino de lo recaudado por la tasa será para sostener el transporte público y para obras de mejoramiento de infraestructura vial. En el caso de Zapala, el transporte público es municipal y no recibe subsidios de la provincia ni de la Nación. Es decir que lo sostiene el Municipio con aportes propios y con la tarifa que es una de las más bajas de la provincia.

El costo del boleto en Zapala actualmente es de 60 pesos, para los jubilados 30 y los estudiantes, mayores de 70 años y personas con discapacidad, es gratuito.

Plottier también implementará la tasa a los combustibles, con idéntica propuesta que en Neuquén capital, aunque también el intendente Luis Bertolini reconoció que no sólo el nuevo impuesto se destinará a solventar el subsidio al transporte público sino también al arreglo de las calles. No obstante el proyecto aún no ingreso al Concejo Deliberante.

La tasa que se le cobrará a los estacioneros será del 4,5% del valor neto de un litro de combustible y la reglamentación de la misma quedará de la siguiente manera: el estacionero se quedará con el 2% del total de los ingresos, en concepto de gastos administrativos.

Es decir, si en un día se vendieron 1 millón de pesos en combustible, a la estación de servicio le quedarán 20.000 pesos, como agente de percepción del impuesto.