A pesar de la enorme crisis económica que transita el país, la mayoría de los locales comerciales, por no decir todos, están ocupados. Distintas voces del mercado inmobiliario compartieron sus observaciones para establecer las zonas que concentran la mayor búsqueda a la hora de emprender un negocio, calle por calle; y los tipos de comercio que se instalan y se expanden, allí donde está la clave de lo que rinde y no falla cuando la economía del hogar ajusta el bolsillo.

"La zona este es más administrativa que otra cosa. Si agarrás Rivadavia, por ejemplo, te encontrás con que casi no hay comercios. Hay empresas de seguro, bancos, cajas de ahorro, playas de estacionamiento", advirtió el vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Neuquén.

ON - Godoy gente comercios (4).jpg Omar Novoa

Sebastián Bonifacio, martillero y corredor público de RE/MAX Sinergia, observó que la mayoría de las búsquedas pasan por locales comerciales que tienen entre "100 y 200 m2" con un presupuesto que oscila entre los "400 y 900 mil pesos".

"La zona de búsqueda es el centro-alto de Neuquén", acotó el martillero consultado por LMN. Pueden ser locales comerciales que estén a tres o cuatro cuadras de la Avenida Argentina, o en el Alto. "Mucha gastronomía", indicó. También, comercios del rubro mueblería y decoración, y gimnasios.

Otra zona buscada, agregó Bonifacio, apunta al Bajo neuquino, sobre calles como Mitre y Perito Moreno, para locales de indumentaria y calzado.

En el centro y la Godoy del Oeste, Reybet advirtió que la mayor demanda apunta a la gastronomía. "Yo veo por todos lados verdulerías y casas de comida rápida", indicó.

Ambas fuentes coincidieron en el diagnóstico de la nula o casi nula disponibilidad de locales comerciales.

p12-f01a-comercios-bajo-neuquino.jpg Archivo.

"No se ven locales comerciales vacíos, cosa que hace un tiempo se veían. Es que ante un proceso inflacionario las personas consumen más en virtud de que se les deprecia el dinero. Entonces salís un fin de semana y están todos los restaurantes llenos. Creo que es uno de los motivos. Ahorrar no podés, porque los ahorros te los come la inflación, entonces gasto. Hay que ver las prioridades, y la comida es una prioridad. Nadie dejará de consumir", evaluó Reybet.

Bonifacio también sostuvo que la demanda de locales comerciales "es constante", incluso para la compra de inmuebles de menores dimensiones, entre los 50 y 100 m2.

Otras motivaciones

Además de la inflación, como factor que apura el consumo, Bonifacio señaló otros desencadenantes: el poder adquisitivo en torno a Vaca Muerta. "Empresas y cadenas que se encuentran en otras provincias se están instalando en la zona. Este es otro factor importante, como el arribo de comerciantes de otros lugares que vienen a Neuquén", advirtió.

RE/MAX Sinergia tiene oficinas desparramadas en todo el país que reflejaron un ingreso creciente de comercios procedentes de otros lugares de la Argentina.

Cómo se reinventa el mercado a falta de locales comerciales

En un contexto donde casi no hay comercios desocupados, se podría pensar que algunas casas en desuso podrían reinventarse y abrir sus puertas nuevamente bajo la fachada de un comercio. Sin embargo, las voces consultadas advirtieron que la tendencia marca otra situación: las casas se alquilan más bien como oficinas administrativas, consultorios médicos o estudios contables y jurídicos.

Restricciones- Centro - zona comercial del bajo (2).JPG María Isabel Sanchez

"Desde enero hasta las elecciones provinciales vimos que la búsqueda de organismos del Estado se orientó hacia la reubicación de sus oficinas, siempre en el centro. Acá por ahí no son tantos locales comerciales, pero sí casas convertidas en oficinas", contó Bonifacio.

Por su parte, Reybet reconoció: "Se adaptaron como oficinas administrativas porque los alquileres en estos casos se pueden ajustar mensualmente. No tienen la limitación de la vivienda, a tres años. Sobre todo es así en casas antiguas del radio céntrico, que si sé alquilar para vivienda permanente empiezan con problemas en las cañerías".