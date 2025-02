En vivo, cómo siguen en los incendios en El Bolsón y en el Parque Lanín

Live Blog Post

Weretilneck: "No es un incendio controlado"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dio una conferencia junto al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano. Extendió su solidaridad en nombre de la provincia hacia los vecinos damnificados por el incendio. "Vamos a estar junto a ellos todo el tiempo necesario para rehacer su vida", dijo.

"Hoy no es un incendio controlado", explicó Weretilneck. Contó que es un buen día para trabajar en "dominar" el fuego, debido a los pocos vientos. Explicó que se está haciendo un relevamiento sobre viviendas destruidas.

"No tenemos ninguna denuncia de desaparición, ni ninguna persona fallecida", relató el gobernador.

Respecto a la investigación de cómo se originó el incendio, Weretilneck explicó que no están dadas las condiciones para conocer el lugar exacto. "No podemos aportar ninguna información al respecto". Agregó: "Sabemos el lugar, pero no sabemos el lugar exacto".