En vivo, la Legislatura trata la inhabilitación moral y separación del cargo de Gloria Ruiz

Live Blog Post

Bermúdez adelantó su voto positivo

Marcelo Bermúdez (PRO) adelantó su voto positivo al proyecto que busca establecer si se debe separar del cargo a Ruiz. Dijo que no se le puede temer a una investigación y citó como ejemplo lo sucedido en su momento con el ex intendente Horacio Pechi Quiroga.

Marcelo Bermudez - Sesion Especial Gloria Ruiz

“El intendente en ese entonces no tenía ninguna responsabilidad, tan es así que no solo ni siquiera fue citado por la justicia, sino que volvió a ganar elecciones posteriormente. Pero si no hay explicación no puede no haberla si no se hace una investigación”, resaltó el diputado.