Escuela Primaria: sólo la mitad de los estudiantes cursa en tiempo y forma ¿qué pasa en Neuquén?

El 94% de los chicos que ingresan a primer grado llegan a sexto sin repetir ni abandonar. Pero sólo 50 de cada 100 lo hacen con conocimientos al menos satisfactorios de Lengua y Matemática.

Un informe de Argentinos por la Educación revela que sólo el 50% de los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática.

El Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria combina datos sobre trayectorias y aprendizajes. Por un lado, considera cuántos estudiantes alcanzan sexto grado en el tiempo teórico previsto, sin haber repetido ni abandonado, a partir de los datos del Relevamiento Anual publicado por la Secretaría de Educación de la Nación. Por otro lado, analiza cuántos alumnos lograron los desempeños esperados (nivel satisfactorio o avanzado) en Lengua y Matemática en las pruebas Aprender 2025.

Los nuevos resultados muestran un contraste entre las trayectorias escolares y los aprendizajes. A nivel nacional, 94 de cada 100 alumnos que ingresaron a primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 sin repetir ni abandonar, es decir, sin sobreedad. La proporción se mantuvo estable con respecto al período 2018-2023 y superó los valores registrados una década atrás: entre quienes comenzaron la primaria en 2011, sólo 88 de cada 100 habían llegado a sexto grado en el tiempo esperado.

Por provincias y el caso de Neuquén

La proporción de estudiantes de primaria que avanzan sin repetir ni abandonar es alta en todas las jurisdicciones, aunque existen algunas diferencias. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy, prácticamente la totalidad de los alumnos llegó a sexto grado en el tiempo esperado. En Corrientes, Misiones y Entre Ríos, en cambio, la proporción fue inferior al 90%.

El panorama cambia cuando se incorporan los aprendizajes. Entre el 94% de los estudiantes que llegaron a sexto grado a tiempo (sin repetir ni abandonar), sólo el 54% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática. Esto significa que casi la mitad no logró los desempeños esperados en al menos una de las dos áreas.

Archivo

Aprendizajes

Al combinar los datos de trayectorias y aprendizajes, se observa que el IRE del período 2020-2025 se ubica en el 50% a nivel nacional. Es decir, de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020, 50 llegaron a sexto grado en tiempo y forma.

Las mayores dificultades se concentran en Matemática. A nivel nacional, solo el 58% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en esta área. En cambio, el 79% de los estudiantes que llegaron a sexto grado en el tiempo esperado obtuvo los resultados esperados en Lengua.

El informe advierte que el IRE presenta una fuerte correlación con el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes. Las jurisdicciones con los valores más altos son la Ciudad de Buenos Aires (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%). Mientras que los resultados más bajos corresponden a Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%).

El análisis de los especialistas

“En los últimos 10 años, desde que se calcula este índice, se aprecia una lenta tendencia de mejora a nivel país. Por una parte, pasamos de 88 de cada 100 a 94 de cada 100 estudiantes que llegan a sexto grado habiendo cursado con regularidad. Por otra parte, esa mayor regularidad e inclusión no se tradujo en una caída de los aprendizajes: tras la caída pospandemia, se han vuelto a niveles previos. Dicho esto, nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos y seguir actuando”, describe Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe de Argentinos por la Educación.

“Algunas provincias con mayor proporción de estudiantes en situación de pobreza han logrado avanzar desde su situación previa, alcanzando o superando el promedio nacional en esta década. Son indicios de acciones provinciales eficaces”, resaltó.

Claudio Espinoza

Los bajos niveles

“Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos, si bien algunas provincias que tenían rendimientos muy bajos registran mejoras, como Formosa, Catamarca y La Rioja. Los datos también muestran que el cierre de escuelas y el uso de tecnologías en la pandemia no tuvieron las consecuencias catastróficas que los especialistas y los funcionarios de entonces pronosticaron”, afirma Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella.

“Nadie puede alegrarse con este paisaje colapsado que en los últimos 15 años ha mostrado que la ampliación del derecho a la educación no fue más que un relato para encubrir exclusión. Esperemos que este pequeño repunte de 2025 sea la base de una nueva tendencia a la mejora”, indicó.

El desafío hacia adelante

Por su parte, Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, sostiene que “lograr consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”.

Sin embargo, advierte que “el desafío es que el Estado y las escuelas estén a la altura de ese compromiso, priorizando políticas y acciones que fortalezcan los aprendizajes fundacionales, desarrollando las capacidades de las escuelas y acompañando a los equipos docentes con formación continua y apoyo, con especial atención a los estudiantes y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad”.