Estacioneros: "Ha comenzado la normalización del suministro del combustible"

Ante la pregunta sobre cuánto incide en el desabastecimiento la compra de combustible por parte de personas de países limítrofes que cruzan la frontera para hacer compras y llenar los tanques de sus vehículos, Pintos no desestimó ese factor, pero lo puso en contexto con los altos niveles de consumo interno "por las elecciones, los fines de semana largos y por el inicio de la cosecha en la pampa húmeda que absorbe un tercio del combustible que se usa en todo el país". "Cuando ocurren estas cosas es grave", agregó.

Al ser consultado sobre si hubo especulación por parte de las empresas petroleras, contestó: "No sé. Creo que son temas del gobierno nacional y las petroleras. Nosotros estamos totalmente ajenos a eso. Pero cuando se reúnen y pactan alguna salida viene la solución".

Por último, Pinto se refirió a las ganancias de las estaciones de servicio. "Definitivamente, estamos atravesando un problema bastante grave. Las estaciones más alejadas que tienen menos volúmenes de venta están en situación crítica, con peligro de cierre muchas de ellas. Lo que nosotros recibimos de rentabilidad es un porcentaje del valor de venta. El precio, como dijo el gobierno, debería estar en 680 pesos y estamos en 300. Nosotros estamos recibiendo la mitad de lo que debería ser en condiciones normales", manifestó y agregó que los estacioneros no están recibiendo los beneficios impositivos que el estado le está entregando a las petroleras. "Si tenemos un atraso en la actualización de los valores de los impuestos", reconoció. "No lo tenemos nosotros en forma directa, pero ayuda a que el precio no se dispare más todavía", agregó.