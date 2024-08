Estudiante ejemplar: tiene asperger, no faltó ni un día a clases y es autor de un libro

Presentismo total

Resuelto ese problema, Enzo pudo transitar su primaria en la Escuela 140 del barrio Don Bosco; y ahora, cursa segundo año en la EPET 6. "Un detalle -agregó su padre- no faltó nunca a clase, desde jardín hasta el día de hoy. No quiere faltar. Incluso, en primaria, me pedía que lo lleve media hora antes que empiece".

En pandemia de Covid-19, comenzó con las viñetas; y ya en las vacaciones de 2023, dio forma al libro que presentó este martes, en la EPET 6. Su primer libro. Una historia de fantasía, pero que tiene referencias históricas como las dos guerras mundiales, la epidemia mundial de la poliomielitis y otros acontecimientos: la barbie rollers que fue prohibida porque sus patines echaban chispas y un arma de comunicaciones. "Yo me di cuenta que había indagado cuando me pidió que le ponga las mayúsculas al texto. Fue lo único que hice. El libro está publicado como lo escribió él", reveló Miguel.

La obra ya está registrada en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Falta que saque el número de ISBN (Número Internacional Normalizado para Identificación de Libros). "Ya mandamos a hacer 50 libros con ahorros de la familia y la presentación se hizo en la escuela pública. Habíamos pedido el salón de la Casa de las Leyes pero no había cupo hasta fin de año. Cuando se enteró el director del EPET 6, enseguida nos hizo lugar", contó el padre de Enzo.

Un adolescente auténtico

El adolescente escritor vive con su familia en una casa del barrio Don Bosco III. Tiene una hermana, Aymara Abigail, de 11 años; una mamá y un papá policía a quien le gusta mucho escribir poesía desde hace 30 años. "En casa el trato es común para los dos, no tiene preferencia (por tener Síndrome de Asperger). En su vida diaria le cuesta muchísimo socializar. Es callado, muy respetuoso, y no le gusta hablar de él. Dice lo que piensa, no tiene filtros...y eso puede ser un problemita más que nada para nosotros. Porque dice la verdad, y a nosotros capaz no nos gusta", describió de su hijo.

Actualmente, sus padres asumieron el enorme desafío de que pueda ir y volver de la escuela solo. "En ese proceso estamos", acotó Miguel.

La escuela a la que va es de doble jornada. Es decir, tiene clases por la mañana y por la tarde, de modo que no le queda mucho resto para hacer otra cosa. Cada 15 días va a terapia. "El apoyo y la dedicación de los profesores ha sido sobresaliente, del personal educativo en primaria y secundaria", destacó.

Lo que sigue, seguramente, será otro libro. Es que Enzo ya tiene precocida la segunda parte de "Héroes y Villanos". Y uno o dos libros más que tiene guardados. "Son historias fantásticas que quiere representar con animaciones, en videos. Pero primero quiere aprender a hacerlo. Para nosotros es un orgullo enorme lo que está haciendo...no nos esperábamos que escriba", adelantó su padre.

Enzo, además de escribir, tiene la aspiración de convertirse algún día en ingeniero en Petróleo. Miguel dice que por ahí también le gustaría estudiar Abogacía. "Quiere hacer algo rentable y ser bueno en lo que emprenda", comentó,

Plumas azules

Durante la presentación del libro, contaron con la presencia del grupo literario Plumas Azules de la Policía de Neuquén, quienes en el momento leyeron un extracto de un capítulo del libro de Enzo. El general que está a cargo del grupo invitó al estudiante a participar de los encuentros que llevan a cabo. "Será el primer no policía que integre Plumas Azules", dijo Miguel, con mucha satisfacción. Y él, delante de todos los que asistieron al acto, aceptó con gusto. "Es un grupo que se desplaza por toda la provincia haciendo mateadas literarias", prosiguió el hombre.

Un poco sabe de lo que se trata, porque hace más de 30 años que escribe poesía. Lo hace por hobby. Enzo, tal vez, haya heredado esa afición por las letras, como se hereda la sangre. Pero su padre aclaró que "nació de él, no lo incentivamos, salió solo".

Agradeció el acompañamiento de Plumas Azules y a la escritora Mercedes Lucero, quien invitó a su hijo al cierre del ciclo de presentación de libros en la Casa de las Leyes. La cita será en octubre, fecha a confirmar.