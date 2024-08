Etcheverry: "El gobierno de Neuquén dejó de lamentarse por lo que no hace Nación y se hace cargo"

- La relación es cordial, muy buena, siempre nos han atendido al momento de gestionar o de proceder a ejecutar lo que se acuerdan. Lo que sí vemos es lentitud, a partir de los cambios de funcionarios.

Pero, por otro lado, también observamos que el gobierno nacional tiene un foco puesto en Vaca Muerta, que también es clave para la provincia de Neuquén.

Nota Ruben Etcheverry rutas.mp4

El tema de no pago de las deudas, de no continuidad de la obra pública nacional en nuestros territorios la verdad que ha afectado y mucho. Pero la provincia ha decidido dejar de lamentarse más allá de continuar con los reclamos y hacerse cargo porque entendemos que el ciudadano, que el neuquino, no puede esperar que Nación se digne a pagar o recontinuar con esa obra pública. Por eso hemos pedido y pretendido y, en algunos casos ya se ha logrado el primer acuerdo con la ruta 7, para decir bueno, si ustedes no la van a terminar, nosotros ya tenemos 17 muertos ahí, estuvimos en rutas nacionales el año pasado, terminen ustedes lo que está y nosotros con fondos provinciales nos hacemos cargo.

Es lo que nos transmite el gobernador Figueroa, el ser protagonista de la situación porque, más allá de las diferencias que existen con el gobierno nacional, el que termina siendo perjudicado si no se terminan estas obras es el ciudadano, es el neuquino. Y esas son las políticas que seguimos desde infraestructura.

ruta 7 neuquen

- ¿En qué situación se encuentra el pedido de transferencia de los tramos de rutas nacionales?

Las primeras respuestas han sido satisfactorias en cuanto a lo que se plantea porque esto no implica recursos, en el caso de un Estado Nacional que ha cortado todos los fondos para las provincias en cuanto a obra pública. El gobernador Figueroa habló con Guillermo Francos (Jefe de gabinete de Nación) y entendemos que se va a reunir la próxima semana para avanzar en este sentido. Yo creo que están dadas las condiciones para poder avanzar en esa transferencia para que las provincias se encarguen de operar las rutas nacionales en jurisdicciones de las provincias de Río Negro y de Neuquén.

- ¿Y qué resta para eso?

Hemos visto que no han sido muy ágiles en cuanto agestión. De hecho, hace 15 días que cambiaron el administrador general de Vialidad Nacional, ahora hay uno nuevo, con lo cual muchas cosas se tienen que empezar a readecuar de lo que venimos trabajando con el anterior, pero no debería tardar demasiado este tema.

- ¿Y del pedido de transferencia del tren para unir Villa Regina con Zapala?

- Fue planteada la nota, aún no fue respondida. Esperemos reunirnos con el Secretario de Transporte de Nación la próxima semana o la siguiente para plantear y agilizar este tema. Tren Patagónico Sociedad del Estado es una empresa de rionegrina que podría hacerse cargo. Lo que se pretende es que lo que era el Tren del Valle, los activos vinculados y la parte de utilización de ese tramo entre Regina y Zapala, pueda ser concretado a la brevedad para retomar con lo que es el transporte de carga y pasajeros entre estos dos tramos, que son casi 200 kilómetros.

La verdad que va a ayudar muchísimo a bajar los costos, mejorar el impacto ambiental y, por otro lado, también descongestionar todo lo que es la ruta 22.

Rutas petroleras.webp

Peajes

- ¿Cómo quedó, a partir de la visita de las empresas, la situación de la implementación del peaje en las rutas petroleras y en las otras que pueda llegar a sumar?

- Pudimos avanzar en toda la propuesta técnica, ahora van a hacer también la propuesta económica como para empezar antes de fin de año con el primer punto de peaje, para el pesaje en movimiento y lo que se llama el peaje sin barreras. El primer punto lo vamos a instalar antes de fin de año. Hay que importar equipamiento, instalarlo pero estamos avanzando y creo que va a ser una solución desde el punto de vista de la comodidad para el pasajero que no tiene que parar, pagar el peaje y seguir.

- ¿Cuándo estaría la puesta en funcionamiento del sistema y en qué rutas primero, si es que será por partes o todas las rutas juntas?

- Vamos a ir paulatinamente poniendo los puntos, hay que ajustarlo, hay todo un software de adecuación y la normativa. El primero va a ser allí en la ruta 7, en el cruce con el dique del compensador y luego se van a ir agregando los otros.

- ¿Cómo se va a definir la tarifa?

- Estamos haciendo un estudio con expertos. Ya se comenzó a medir en tres puntos para tener el flujo de tránsito exacto con identificación de cantidad de ejes. Con esa data se van a poder ajustar las tarifas para cada punto y en función de la cantidad de vehículos, del peso, siempre recordando que todo lo que son vehículos livianos, es decir, autos de los neuquinos patentados en jurisdicción local que tengan dominio de Neuquén, esos no van a pagar peaje.

- ¿Y el sumar otras rutas aparte de las petroleras?

- Lo haremos también por etapas, vamos a ver cómo va funcionando, se va a ir ajustando y también a veces mucho depende del flujo de tránsito que se empiece a medir, porque habrá casos en donde no vale la pena porque es casi mayor el costo de implementación que lo que se cobra, depende de la cantidad de vehículos. Y tampoco se pueden cobrar tarifas que se hagan inviables para el tránsito por esas rutas.

Represas neuquinas.jpg

Hidroeléctricas

- ¿Cómo actuará la provincia ante el reciente decreto de extensión de la concesión de las represas hidroeléctricas?

- La verdad que lo vemos con preocupación el tema, sobre todo por la lentitud. Concesiones que habían sido otorgadas hace 30 años, que se sabían que vencían el año pasado, tanto el gobierno anterior como éste, ya pasaron ocho meses y en el último día hábil sale. Por lo que he conversado personalmente con el secretario de Energía se hará una extensión por un año. Es un plazo donde se van a preparar los pliegos, se va a negociar con las provincias lo que es el manejo del agua, el impacto ambiental y con todos los organismos que tienen que ver con esto. Y las concesionarias, que son las que van a continuar un año más. Dentro de ello también el incremento eventualmente de las regalías que las provincias vienen insistiendo, por el uso del agua y ver en qué condiciones se va a licitar. Así que va a ser un año de transición y trabajo, veremos cuál es el texto definitivo y en función de ello vamos a acordar con Río Negro y con los gobernadores.