Exclusivo en imágenes: así quedará la Circunvalación con las nuevas obras

El Municipio de Cipolletti lanzó una Consulta Significativa para que los vecinos expresen sus inquietudes sobre la obra vial. Será transmitido en vivo por Youtube.

La Municipalidad de Cipolletti anunció el proyecto de ordenamiento y ampliación de la calle Presidente Juan Domingo Perón, Circunvalación , y convocó a una Consulta Significativa para que los vecinos puedan aportar y expresar sus observaciones sobre la obra.

El objetivo del proyecto es modernizar la circunvalación Perón que conecta con la Ruta 65 , para mejorar su capacidad, seguridad vial y la organización del tránsito en una vía clave para el movimiento en la ciudad. La iniciativa también responde al crecimiento urbano sostenido y el aumento del flujo vehicular, sobre todo en horas pico.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich explicó que las obras tienen el fin de consolidar la fluidez del tránsito y reforzar la conectividad tanto en el eje norte-sur como en el este-oeste de la ciudad. Esto significa un salto en la calidad de la infraestructura urbana de Cipolletti.

El proyecto vial de transformación integral de la Avenida Perón se complementará con la instalación de semáforos, adecuación de los desagües pluviales, luminaria, parquización de los sectores laterales y mobiliario urbano.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.51.13 (1) La obra contempla la instalación de semáforos, luminaria y parquización de sectores.

¿Cómo se desarrollará la obra en la Avenida Perón?

El funcionario de obras públicas indicó que llevan trabajando mucho tiempo en este proyecto con una consultora y analizan la posibilidad de que su ejecución sea por tramos o de manera completa, ya que los tiempos de intervención provocarán modificaciones en el tránsito de la zona.

En el caso de que se realice por tramos consecutivos, las obras estarán divididas por cinco sectores, uno será entre Vélez Sarsfield e Yrigoyen, el tramo dos se extenderá desde Yrigoyen hasta la avenida Alem, el tramo tres será desde Alem hasta Bolivia, tramo cuatro conectará la calle Bolivia hasta Venezuela y el tramo cinco conectaría Venezuela con la Circunvalación Presidente Arturo Illia.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.51.12 La ejecución de la obra podrá ser por tramos o completa.

El financiamiento de la obra será a través de un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La licitación estará a cargo de Vialidad de la Provincia de Río Negro, quien llevará adelante la apertura de sobres con las ofertas.

¿Cómo se puede participar en la Consulta Significativa?

El Municipio indicó que el objetivo de la consulta es asegurar una participación activa, abierta y transparente de los vecinos y organizaciones sociales para que puedan informarse, realizar aportes y expresar sus inquietudes en torno a la obra de grandes dimensiones proyectada.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.51.12 (2) La municipalidad de Cipolletti alienta a los vecinos para que participen de este proceso transparente de Consulta Significativa.

Con el objetivo de asegurar una amplia participación, la Municipalidad propuso una reunión presencial que se complementará con una transmisión en vivo para las personas que no puedan asistir. La actividad tendrá lugar el jueves 18 de diciembre, desde las 19 hasta las 22, en la Sala Piazzolla del CCC y la transmisión será a través del canal oficial de Youtube.