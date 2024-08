Explosión en Aguada San Roque: dos días de tensión en los alegatos finales

Live Blog Post

Filosa abogada: la directora y la muerte de Mónica Jara

Melina Pozzer, la defensora del arquitecto y representante técnico de Arte Construcciones, Diego Bulgheroni, cargó contra la directora de la Escuela 144, Martha Báez, como la responsable de no haber cortado las clases el día de la explosión.

“La escuela estaba en obra y esto Martha lo sabía”, dijo, y agregó que su testimonio tuvo el objetivo de “sensibilizar al tribunal”, con una historia personal, sobre su derrotero educativo.

“No se puede negar que Martha Báez conocía que la escuela estaba en obra, no era una obra de mantenimiento, recorrió con funcionarios las instalaciones”, apuntó la abogada.

Juicio - explosion en escuela de Aguada San Roque (28).jpg La abogada Melina Pozzer, defensora del arquitecto Diego Bulghueroni. Claudio Espinoza

Sostuvo que la directora tuvo la visita de Gabriel Potas de Infraestructura del Ministerio de Educación, y que le aclaró que “la escuela estaba en obra, que estaban trabajando y que cuando se entregue la escuela le iban a comunicar”.

Pozzer apuntó contra la directora, al haber firmado un documento junto con el gasista Francés, para que se entregue la escuela, e indicó que ella no tenía facultades para hacerlo.

“Sabía la magnitud de la obra y que se necesitaba saber la entrega de la obra, la autorización por las autoridades correspondientes para reanudar las clases en ese edificio”, sentenció.

La abogada resaltó la responsabilidad que tuvo la directora, de haber hecho una reunión por Zoom una semana antes a la explosión, para comunicarle el regreso a clases. Solo tres docentes aceptaron la presencialidad, y otros, quedaron de medidas de fuerza de ATEN, por el estado de los edificios.

“No se explicó esta manifestación de Martha Báez, que le habría dicho a los docentes sobre la vuelta a la presencialidad y en esa reunión por Zoom no participó la empresa. Tampoco personal del consejo personal de Educación”, indicó.

“Esa decisión que tomó Martha Baez de la vuelta a la presencialidad, la tomó en soledad”, sentenció Pozzer.

La abogada dijo que la directora sabía que las casas de las docentes en la escuela no estaba terminada, y era el lugar donde tendría que haber pasado la noche la docente fallecida, Mónica Jara.

“Sabía que las casas de las docentes no estaban terminadas y no lo comunicó. Tuvo que ubicar a la docente Mónica Jara en el albergue de niñas porque no había camas en la dirección y no pudieron trasladar una cama. No había personal masculino para trasladar la cama, tuvo que ubicarse en ese sector”, indicó.

Pozzer pidió la no responsabilidad penal de Bulgheroni, en el final de su disertación.

“Lamentamos el hechos de que tres personas hayan fallecido en estas circunstancia, y esto tiene que ser una enseñanza para todo, de cómo se hacen las cosas, pero no amparados en esa necesidad hay que declarar culpables a estar personas”, expresó.

Y acotó: “Esta defensa cree que las partes acusadores no superaron los estándares civiles para los hechos. Por eso pedimos la no responsabilidad penal”.