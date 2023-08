Inmediatamente, se contactaron con los directivos del jardín para avisarles lo que estaba ocurriendo, por lo que estos iniciaron el reclamo al CPE. “Nos enteramos en el momento en el que sucedió. Nosotros tenemos el guardia de seguridad las 24 horas y fue una gran suerte, me llamaron y me comunicaron del estallido de uno de los radiadores del SUM producto de la presión de uno de los conductos de agua ”, explicó Cecilia, directora del jardín 68, en diálogo con la FM Red Social.

Explotó un radiador en el jardín 68 y suspendieron las clases (1).jpg No podrán retomar las clases hasta que se verifique en las condiciones en que se encuentran todos los radiadores del establecimiento

Según explicó la mujer, a las 6:30 la contactaron desde el CPE telefónicamente para avisarle que una cuadrilla de trabajadores del área de Mantenimiento Escolar estaba en camino para solucionar el inconveniente. “El problema, fue en una de las mangueritas, ahora hay que esperar y ser prudentes para ver qué pasa el día de hoy” indicó la mujer.

Debido a que Ingresó agua por los zócalos del SUM no son conscientes de la magnitud de los daños ocasionados, por lo que este miércoles se suspendieron las clases en ambos turnos y aún no se ha informado cuando se retomarán las actividades con normalidad. “Estamos esperando porque recién se pudo ver dónde está el inconveniente y hay que poner en funcionamiento la caldera, estaba a 22 grados porque hacía calor los días anteriores, no habíamos tenido problemas”, indicó.