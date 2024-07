Faltazos en la Legislatura: un diputado defendió su trabajo

Damián Canuto dijo que convocó siempre a las reuniones de la comisión que preside y que las veces que no se pudo reunir fue por superposición con las sesiones, eventos institucionales y el fallecimiento de Guillermo Pereyra.

El legislador señaló que de manera personal planteó a la comisión de labor Parlamentaria que se debería modificar el calendario de sesiones ordinarias, estableciendo como horario regular el de la tarde (a partir de las 18 en adelante), lo que garantizaría la no superposición de horarios. “No tuve éxito en el planteo, pues no cuento con el consenso de la mayoría necesaria”, dijo.