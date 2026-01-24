Federico y Florencia: un Sí en la cumbre del volcán Copahue

La pareja de enamorados protagonizó una propuesta de matrimonio emocionante en la cumbre del macizo insignia de la villa turística. Un guía de montaña inmortalizó en video el original momento.

En la cumbre del volcán Copahue , donde el viento susurra secretos y el sol besa la tierra con suavidad, un momento mágico se desplegó en la mañana de este jueves 22 de enero. Una pareja de enamorados se encontraba en el punto más alto de este majestuoso macizo , rodeados de un paisaje que parecía sacado de un sueño, y le dieron rienda suelta a un momento icónico.

Es así que la historia de Federico Paz (27) y Florencia Suárez (33) es una de esas que te deja sin aliento. Este dúo romántico, que se conoció en la zona sur del conurbano bonaerense (Luis Guillón), ha compartido innumerables momentos juntos y ha encontrado en la Patagonia Argentina su lugar en el mundo.

“Fede” y “Flor”, como los conocen en su entorno, llevan cuatro años juntos y han construido una vida llena de amor y aventuras. Ambos se dedican al rubro de la educación, en gestión privada. Florencia es profesora de arte y artista plástica , mientras que Federico es gerente administrativo y piloto de avión. Su pasión por la naturaleza y la aventura los ha llevado a explorar los rincones más hermosos de las tierra del sur del país.

Hace varios meses, que ellos decidieron emprender un viaje por Río Negro y Neuquén. Su destino era Copahue, un lugar que los había cautivado con su belleza natural. Después de unos días de explorar San Martín de los Andes, llegaron a la villa termal y se enamoraron del lugar. La propuesta de hacer el trekking del volcán Copahue fue una decisión unánime.

En la cumbre del volcán copahue le propuso casamiento

Y fue en la cumbre del “gigante activo del Neuquén” donde el novio decidió sorprender a su amada con una propuesta de matrimonio. La pareja había hablado sobre su futuro y la posibilidad de casarse, pero Florencia no tenía idea de que la propuesta iba a ser tan especial. Con la ayuda del guía de montaña Paulo Fanti, Federico planeó la sorpresa perfecta.

La propuesta de matrimonio

"La verdad es que nunca pensé que la propuesta iba a ser ahora y mucho menos en la cumbre de un volcán", dijo Florencia en contacto con LM Neuquén. A continuación, aún con la sorpresa a flor de piel, añadió que "fue un momento muy especial y emotivo. Me sorprendió muchísimo porque no tenía idea de que Federico estaba planeando algo así". Al preguntarle sobre cómo se sintió en ese momento, la novia respondió: "Me emocioné, pero estaba tan contenta que no me llegó a salir la lágrima. Me sonreí y le dije que sí".

En relación al momento inolvidable vivido en las alturas, recordó que cuando llegaron a la cumbre, Federico sacó de su mochila la cajita con el anillo y se puso de rodillas, pidiéndole a que se casara con él. La emoción y la alegría se reflejaron en el rostro de Florencia, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. Después de decir sí, se abrazaron y disfrutaron del momento más especial de su vida.

propuesta casamiento volcan copahue

Luego los “tortolitos” anotaron su compromiso en un cuaderno que había en la cumbre, con la fecha del 22 de enero. La anotación decía que “subieron de novios y bajaron comprometidos”. Este momento será recordado por siempre como uno de los más felices de su vida.

El testigo privilegiado

Paulo César Fanti es el guía de montaña que acompañó a Federico y Florencia en su trekking al volcán Copahue. Con más de 12 años de experiencia en la zona, Paulo vive en Caviahue desde 2011 y trabaja con su empresa de turismo "Descolgados En El Sur", que ofrece excursiones guiadas por la región.

La excursión en la que el profesional guio a Federico y Florencia es una de las más completas que se pueden hacer en el volcán. La travesía dura entre 8 y 9 horas, incluyendo 6 y 7 horas de trekking con todas las paradas incluidas. El recorrido comienza con una aproximación en camionetas 4x4 hasta los 2.200 metros de altura, y luego se continúa a pie por el sendero tradicional que lleva a la cumbre del volcán y uno alternativo que permita conocer de cerca el cráter.

propuesta casamiento volcan copahue (2)

El montañista no sabía nada sobre la propuesta de matrimonio que Federico había planeado para Florencia, pero sospechó algo cuando le pidió que grabara un video en la cumbre del volcán. "Me pidió que le hiciera un video, que en realidad es bastante normal, pero bueno, me pidieron encarecidamente que no dejara de filmar", dijo Paulo. Cuando Paulo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se emocionó al ver la felicidad de la pareja.

A continuación, se refirió a la excursión al Copahue, que sin dudas fue un recorrido inolvidable para la pareja de enamorados. “Los pude guiar a través del glaciar del volcán, cruzando por arriba y llegando a la cumbre, donde se encuentra el límite fronterizo con Chile. Después de la propuesta de matrimonio, regresamos al mirador del cráter y lo rodeamos por el lado norte hasta llegar a la cara este. Allí pudieron entrar al cráter y conocer las nacientes del río Agrio”, detalló Fanti.

propuesta casamiento volcan copahue (3)

Paulo es un guía de montaña experimentado que conoce la zona como la palma de su mano. Su pasión por la naturaleza y su amor por compartir sus conocimientos con los demás hacen que sus excursiones sean una experiencia única y emocionante. "Fue un trekking con una dificultad alta, pero los chicos también muy jóvenes, con toda la garra, toda la energía, lo pudieron hacer fenómeno", finalizó.