Feria del Libro en Neuquén: libreros coinciden en que "todos los que vienen se llevan algo"

Feria del Libro- Dia 3 (3).JPG Maria Isabel sanchez

La librera contó que desde que inauguró esta nueva edición de la Feria del Libro ha habido mucho público. "Nosotros trabajamos con editoriales independientes, es una forma de diversificar un poco la lectura, no centrándonos solo en los autores más comerciales, eso hace que la gente por ahí se sienta atraída por títulos que muchas veces no sabía que existían y se los llevan", dijo.

Es por ello que los libreros neuquinos suelen abocarse por completo a su participación a este evento, ya que suelen ser la oportunidad perfecta para que puedan mostrar los productos que comercializan.

La Feria del Libro de Neuquén, una de las más esperadas del país

Tanto los amantes de los libros de todo el país como los vendedores de estos, esperan con ansias la feria de neuquina, dado que es una de las que más ventas registra. "El pueblo de Neuquén se nota que tienen ejercicio de lectura y con el tema libros porque, yo hago feria en muchos lugares y muchas veces la gente solo va a pasear a la Feria del Libro. No, acá ven y compran. Todos los que vienen se lleven algo", observó en declaraciones con LMNeuquén, Carlos Rodríguez, de la librería "Todos los Libros" de Córdoba.

Feria del Libro- Dia 3 (2).JPG Carlos Rodríguez, librero de Córdoba. Maria Isabel sanchez

Situación que lo dejó gratamente sorprendido en su primer paso por la región. "Es la primera vez que vengo a Neuquén. Hice un stand chiquito porque no sabía bien a lo que venía o con qué me iba a encontrar, pero me parece que el año que viene voy a hacer un stand más grande porque pienso seguir viniendo", aseguró.

Para el librero cordobés, uno de los "ganchos" para realizar tantas ventas, además de la gran cultura de la lectura que tienen los neuquinos, es las ofertas que traen. "Yo tengo libritos desde 10 mil pesos hasta 100 mil pesos. Pero tengo cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito. Eso hace que la gente pueda acceder a los libros con mayor facilidad", dijo.

En contraste con Carlos que está dando sus primeros pasos en la Feria del Libro de Neuquén, Alejandro Gutiérrez, de la Librería Pueblo Libros, de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, se encuentra realizando su décima participación en el gran evento que agrupa a los amantes de los libros en el norte de la Patagonia. "Acá siempre nos gusta venir, es una de las ferias que elegimos siempre porque es una de las principales del país, así que estamos muy contentos", contó Alejandro.

Feria del Libro- Dia 3 (6).JPG Maria Isabel sanchez

El librero que montó un impresionante stand dijo que dado la situación económica actual, llegaron con muchas ofertas. "Las ventas van muy bien, pero sabemos por experiencia que habitualmente los fines de semana viene mucha gente, así que consideramos que las ventas van a seguir mejorando", comentó esperanzado.

Por su parte, Guillermo, también de provincia de Buenos Aires, dijo que esta es la quinta edición de la Feria del Libro de Neuquén en la que participa. "Estoy muy contento, siempre es muy lindo el recibimiento. Parece que la están esperando desde hace tiempo, porque apenas se abre la puerta, es un mundo de personas que va y viene. Los dos primeros días fue alucinante la cantidad de público que hubo. La verdad que cada año me sorprende cada vez más", aseguró.

Además, comentó: "Acá en Neuquén la gente ya viene con la listita de los libros que quieren. Por ahí no pueden comprarlos todo, pero por lo menos se llevan uno o dos de los que buscaban. Hay un público fiel a comprar libros. Nosotros también tratamos de aggiornarnos un poquito, y que por ahí las encuadernaciones sean un poquito más económicas. Intentamos buscarle la vuelta para sobrellevar esta crisis que vaya a saber hasta cuando va a estar".

Feria del Libro- Dia 3 (4).JPG Maria Isabel sanchez

La Patagonia también tiene su representante con Valeria, una librera de Comodoro Rivadavia que llegó a Neuquén con un Stand de su librería "Saber". "Vengo desde hace siete años a esta Feria del Libro, es una feria de las que me encanta. Además, disfruto del clima que hay acá en la provincia", señaló.

Sobre la variedad de su oferta, explicó: "Tengo literatura de todo un poco, tanto infantil como juvenil, literatura de la Patagonia, medicina, novelas juveniles, de todo un poco". También observó que da la sensación de que este año hay "más cantidad de gente que el año pasado". "Hay muchas ofertas. Yo soy de las que tengo varias ofertas para que el público se pueda llevar algo y no se quede con las ganas", informó.

Los libros más pequeños del mundo también llegaron a la feria

Lo que comenzó como un oficio para transmitir conocimiento en Perú, hoy en día se convirtió en un negocio familiar que recorre el mundo. Es en esa recorrida por el planeta que llegó a Neuquén.

"Estos libritos son peruanos, se comercializan acá desde el año 89, primero empezaron a hacerlo en Buenos Aires comenzó y desde esa fecha se siguen vendiendo, son artesanales. Nuestro logo es 'Los Libros Más Pequeños del Mundo'. Estos libritos son los más chiquititos, son de menos de un centímetro de grandes: El mundo mágico de los duendes -que está toda la variedad y nombres de los nomos-, El abecedario -de la A a la Z- y la Microbiblia que se lee todo", aseguró a LMNeuquén, Gracia, hermana del creador y vendedora.

Feria del Libro sobre ventas OK.mp4

Sobre como surgió la idea de hacer libros en tamaño minúsculo explicó: "Él lee mucho, entonces dijo, "no puede ser que yo me quede con todas esas bellezas, voy a sacar un libro'. Entonces sacó Palabras, su primer librito y que se vendió durante muchos años, eso era en Perú". Pero esto no fue todo, sino que sus clientes le pedían que sacara otros títulos y fue así como poco a poco comenzaron a sumarse nuevas ediciones.

"El diseño de los libros ha cambiado, hubo ciclos de evolución, antes eran de cartón plastificado, después de plástico y ahora son de un material especial que él creó porque ahora estos libritos participan en las ferias internacionales. Nos presentamos en Barcelona, París, Milán, Miami, recorremos todo el mundo", contó Gracia.

Pese al tamaño diminuto de los libros, la letra es legible de principio a fin, por ello su stand se ha convertido en uno de los puntos obligados en el que detenerse, apreciar y hacer una compra. "Es muy lindo ver el cariño y el aprecio con el que la gente de Neuquén trata a los libros. Tienen mucho la cultura de la lectura", observó.