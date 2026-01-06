Fiesta de la Confluencia: Más de 300 inscriptos, cuándo se conocerá a los ganadores del Pre Confluencia

Los 8 elegidos por el jurado subirán al escenario mayor de la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia en la Isla 132 en febrero.

La Fiesta Nacional de la Confluencia ya está en marcha y a menos de un mes de lo que serán cuatro días a pura cultura y música en la Isla 132 la expectativa por conocer a los artistas del Pre Confluencia crece con el correr de los días.

La competencia por elegir a la banda o solista que abrirá el megaevento cerró sus inscripciones con más de 300 artistas locales anotados, que serán evaluados por un grupo de jurado. Si bien la convocatoria alcanzó la región del Alto Valle y alrededores de la capital neuquina, hubo inscriptos de Buenos Aires.

El camino al escenario mayor tendrá varias etapas y una de ellas se conocerá el próximo 16 de enero cuando se publique el nombre de las 12 bandas seleccionadas.

Para llegar a esa instancia, el jurado tendrá que analizar del 5 de enero al 12 de enero cada una de las bandas inscriptas siguiendo los criterios de: imagen de la banda (Estética y presentación), voz (Comprendida por la voz principal y coros), interpretación Musical, composición Musical y Contenido de letras.

SFP Fiesta de la Pre Confluencia (3) Sebastián Fariña Petersen

Selección de las bandas

Tras la evaluación quedarán las 12 bandas seleccionadas que subirán al escenario del Pre Confluencia el 3 y 4 de febrero en la Isla 132 deberán presentar su repertorio en un tiempo máximo de 20 minutos en vivo. Tras la presentación, el jurado elegirá teniendo en cuenta la performance, composición musical, voz, interpretación, respuesta del público, afinación Instrumental y la originalidad, a los 8 elegidos para subir al escenario mayor del evento a desarrollarse del 5 al 8 de febrero.

Al premio mayor de subir al escenario principal, cada banda ganadora tendrá un premio económico de 800.000 pesos.

En cuanto al jurado que evaluará a las bandas inscriptas se encuentra: un representante del Órgano Ejecutivo Municipal, un productor de reconocida trayectoria de la Ciudad o Provincia de Neuquén, un periodista del rubro cultura y espectáculos, ya sea de radio, TV y/o prensa escrita.