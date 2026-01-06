Fiesta de la Confluencia 2026: este miércoles se anuncia la grilla y habrá una sorpresa inédita

El evento se desarrollará entre el 5 y el 8 de febrero, con la presencia de reconocidos artistas. Se espera una propuesta diferente para esta edición.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero próximo

La Municipalidad de Neuquén inició el nuevo año con una agenda cargada de proyectos y eventos de gran escala. Entre todos se destaca la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia , que se celebrará entre el 5 y el 8 de febrero con artistas reconocidos de la escena nacional. A ellos se sumará un evento sorpresa: una propuesta inédita que será anunciada pronto por el Ejecutivo local.

María Pasqualini, jefa de Gabinete municipal , brindó detalles sobre la organización de la Fiesta Nacional de la Confluencia , que comenzará exactamente en un mes. En una entrevista con LU5, la funcionaria destacó que el evento requiere una planificación de muchos meses de antelación para asegurar su éxito y la seguridad de los asistentes.

Uno de los anuncios más esperados ocurrirá este miércoles. “Mañana se va a dar a conocer la grilla organizada por días . Eso es importante para quienes quieran venir” , aseguró Pasqualini. Destacó que la Fiesta es clave para potenciar el turismo, ya que el evento convoca a una multitud estimada de un millón y medio de personas.

La funcionaria explicó que muchos visitantes de localidades ubicadas a menos de 200 kilómetros viajan solo por la jornada, mientras que otros turistas optan por estadías de dos o tres días para recorrer la capital provincial.

Regularizacion Auka Mawida Pasqualini (1)

Además de la grilla de artistas, Pasqualini adelantó que la próxima semana el municipio revelará una novedad de gran impacto para el festival. “La semana que viene vamos a dar a conocer otro evento importante que va a tener y que la fiesta de la confluencia no lo había tenido”, afirmó con entusiasmo. Esta propuesta se sumará a los cuatro días de celebración en la Isla 132, en un esfuerzo por renovar el atractivo del encuentro más masivo de la región.

El certamen Preconfluencia también mostró un interés récord este año, con una inscripción de aproximadamente 300 artistas. En la actualidad, el jurado se ocupa de la preselección de los 12 solistas y bandas finalistas, quienes competirán el 3 y 4 de febrero en la isla para obtener un lugar en el escenario mayor.

En cuanto a la logística y seguridad, la jefa de Gabinete remarcó la magnitud del despliegue estatal. “Cada noche alrededor de 4.000 personas [cumplen tareas] para que esa fiesta tenga la característica que tiene, que es además de ser una de las fiestas más convocantes del país, ser una fiesta segura”, explicó. En este operativo participan la Policía de la Provincia, el SIEN, las áreas de Tránsito municipal, el Ejército y Prefectura Naval.

Fiesta Confluencia 2025 drone domingo 10

Como atractivo adicional, además de la venta de entradas, continúa la oferta de números de la rifa oficial, que entre sus premios incluye tres autos, una camioneta, cuatro motos y cuatro monopatines eléctricos. La intención de la gestión local es repetir y superar la experiencia del año anterior, con una gran participación en la rifa que permitió sustentar parte de los gastos de la organización del evento.

Los artistas ya confirmados

En la edición 2026, la Fiesta Nacional de la Confluencia contará con la presencia de bandas como Bersuit Vergarabat, Kapanga, No Te Va Gustar, La Beriso, y Migrantes.

En un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano, también estarán presentes como solistas: Luciano Pereyra, Luck Ra, FMK, Trueno, Ángela Torres, Karina La Princesita y Dillom.

fiesta de la confluencia 2026 artistas

Emergentes como Lauty Gram, Tuli, Tizishi, Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala), tendrán su oportunidad en el escenario principal. Roze y Rombai también prometen poner a bailar a la Isla.

Las obras públicas avanzan en Neuquén capital

Aunque la organización de la Fiesta de la Confluencia ocupa gran parte de la agenda local, la Jefa de Gabinete aseguró que siguen abocados a la continuidad de un plan de obras públicas que transformará la capital durante este año.

Entre los proyectos de mayor relevancia se cuenta la remodelación de la Avenida Mosconi, una obra que promete otorgar una nueva dinámica y mayor seguridad vial a través de trabajos pluviales integrales. También mencionó la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, el avance de los loteos con servicios y el plan de asfalto.

Puente elevado a Cipolletti Avenida Mosconi Así quedará el puente elevado desde la calle Obrero Argentino hasta la zona de los puentes.

Aclaró, además, que la tecnología tendrá un rol protagónico en la gestión urbana. Pasqualini anunció que el proceso licitatorio para la semaforización inteligente está en marcha. Se prevé que, durante el primer semestre del año, el sector del microcentro cuente con semáforos que utilicen inteligencia artificial para adaptarse al flujo vehicular en tiempo real

“Lo tecnológico tiene un rol protagónico en los gobiernos locales para su desarrollo”, afirmó la funcionaria, bajo la premisa de facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos y mejorar el dinamismo de una capital que mantiene un crecimiento poblacional y económico sostenido. Con estos proyectos, Neuquén busca consolidarse como una ciudad moderna, turística y eficiente para sus habitantes y visitantes.