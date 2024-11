Fiestas privadas, alcohol y escándalo viral en Centenario: separaron al director de la EPET 22

CPE - Consejo Provincial de Educacion (16).jpg

Informó también que tenían conocimiento de esta situación desde el pasado 25 de septiembre. No obstante, aclaró: "Hay una institucionalidad que respetar, procedimientos normados que hay que seguir".

En ese marco, destacó la labor del equipo supervisivo que intervino con celeridad para "traer las pruebas necesarias e iniciar una investigación" y reiteró: "La disposición salió con fecha de hoy".

Lejos de normalizar la posibilidad de que una escuela, cualquiera sea, se preste para festejos y otras actividades que exceden lo académico, recordó que "el sistema educativo tiene una institucionalidad fundamental para regir la vida en sociedad y se encara con la seriedad extrema que requiere la función".

Por lo tanto, el director de Educación Técnica agregó que "nada que este fuera de la currícula se pude hacer en una escuela, en ninguna modalidad y nivel, incluso en ningún estamento público".

Advirtió también que "el tenor de la denuncia requiere una exhaustiva investigación".

¿Qué significa una separación preventiva de todos los cargos?

Para ser más gráficos, la medida es una instancia previa al inicio de un sumario. Desde este viernes, comienza una etapa de investigación por 30 días hábiles para poder determinar si el docente separado es inocente, o bien, se acredita la falta y su responsabilidad. En ese caso, pasa a otro estadio del proceso conocido como sumario.

Mientras tanto y desde este viernes, el directo no se podrá presentar en su lugar de trabajo y puede elaborar una defensa.

Bronca y malestar en la comunidad educativa

Familias enteradas de lo sucedido expresaron su malestar y pedían la renuncia del director.

A su vez, desde el Colegio de Profesionales Técnicos de Neuquén, su presidente Patricio Durán, solicitó al Consejo Provincial de Educación "que tome cartas en el asunto e investigue para que esto no quede impune".

Las imágenes son bastante elocuentes y se viralizaron en la red social Facebook. Parece ser que hubo asado, baile, cumpleaños e ingesta de alcohol en los pasillos del establecimiento educativo.

"Obviamente que no se puede hacer un asado o una fiesta, mucho menos consumir alcohol o sustancias prohibidas. Nosotros como Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén pedimos que se investigue y lo que se dice no quede en la nada. Si se comprueba que el director es culpable, reciba un castigo. La escuela no es algo que se puede prestar para hacer cosas que exceden el marco académico", sostuvo Durán, en diálogo con LMNeuquén.

Uno de los últimos episodios habría ocurrido el pasado 19 de octubre, cuando el propio director festejó su cumpleaños. Antes también habrían festejado el cumpleaños del hijo del vicedirector. "También hacen fiestas entre docentes", acotó el alumno denunciante a este medio.