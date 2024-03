Fotomultas en Neuquén: ya hay consultas en la Defensoría del Pueblo

Aunque no están vigentes, los vecinos ya comenzaron a consultar en la repartición sobre si los controles para que todo se realice en regla.

Las fotomultas todavía no comienzan a implementarse en la ciudad de Neuquén y ya generan polémica. A tal punto escala el malestar de los vecinos que algunos se acercaron a la Defensoría del Pueblo para asesorarse sobre la legalidad de estas . Es por ello que el defensor, Jorge Rey, aseguró que corroborarán que este todo en regla.

"Nosotros desde el momento en que se anunció este nuevo proyecto, el Programa de Control de Seguridad Vial, empezamos a tener requerimientos de la gente para saber qué era, cuándo iba a ser implementado. Entonces, para tener una respuesta eficiente, consideramos necesario tener la versión oficial sobre el tema para poder brindar la mejor información al vecino. Fue así que pedimos esta reunión con Baggio", explicó el defensor del Pueblo, en declaraciones televisivas.

No obstante, Rey indicó que están "viendo como se desarrolla este nuevo desafío, implementación que quiere llevar adelante el gobierno municipal, velando para que sea todo dentro de un marco de justicia y legalidad, para que los vecinos consideren que están respetados en las normas que corresponden".

Fotomultas Desde la Municipalidad anunciaron que a partir del 15 de marzo los dispositivos estarían listos para realizar multas.

"Considero que se va a desarrollar en un clima de estricta justicia. El tema de control de velocidad va a demorar un poco más porque eso no se puede hacer con cualquier radar, eso tiene que estar avalado y controlado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero también va a intervenir la Agencia Nacional de Seguridad Vial porque si no la infracción no tendría validez", explicó.

Los cinemómetros deben estar autorizados

Rey explicó que deberán utilizarse cinemómetros calibrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que la infracción pueda ser realizada. "Controlar que así sea será el trabajo que tendrá que hacer la Defensoría del Pueblo defendiendo a los vecinos. Creemos por lo que planteo Baggio que se va a hacer todo dentro del marco legal", adelantó.

Además, explicó: "Esto tiene varios factores, la gente se inclina a decir que es un sistema recaudatorio, esperemos que no lo sea, esperemos que esto sea un sistema de prevención que tiene que ir alineado con una sanción para que se respeten las normas de tránsito porque a veces parece mentira, pero decir 'no a 40 es poca velocidad en un barrio', pero donde se te cruzó un chico con una pelota lo mataste, es así y eso sucede, entonces hay cosas que hay que respetarlas a rajatabla porque si bien no está en riesgo tu seguridad pones en riesgo la seguridad del otro, entonces yo creo que se tiene que llegar a un equilibrio".

Es por ello que consideró que estas herramientas de tránsito inteligente pueden ser una herramienta de prevención y educación vial. "Puede contribuir a tener una sociedad más justa en cuanto al manejo de tránsito y, de este modo, no tengamos que perder la cantidad de vidas que perdemos todos los años", observó.

A esto sumó: "Sabemos que en la ciudad de Neuquén hay un tránsito desordenado, con muchas falencias. Nosotros lo que vamos a estar velando es porque toda la situación que se lleven adelante del municipio, no vulneren ningún derecho de los vecinos, pero también somos conscientes de que trabajar sobre la seguridad vial tiene implicancias en la vida, o sea, la vida del que maneja o la vida del que va circulando por la calle como peatón o ciclista o cualquiera de las modalidades que utilice para moverse".

pancho baggio transito inteligente

Cuándo se generan las contravenciones

Las fotomultas se van a generar cuando los dispositivos detecten infracciones como cruzar un semáforo en rojo, transitar a más velocidad de la permitida, invadir una senda peatonal, hablar por teléfono celular mientras se conduce un vehículo, doblar a la izquierda, no utilizar elementos indicativos como luces y guiños, entre otras.

La medida recae sobre todos conductores, tanto de motocicletas como de autos.