¿Fue intencional? El incendio en Don Bosco II se inició desde el exterior y no fue por un desperfecto

ON - Incendio Barrio Don Bosco (1).jpg El barrio Don Bosco II continúa conmocionado por el hecho. Omar Novoa

De esta forma, descartaron que el inicio del fuego haya sido "un desperfecto eléctrico y que el Inicio del fuego sea dentro de la vivienda, esto debido a la afectación general de las estructuras, la que mayormente presenta ahumamiento y deterioro por el desplazamiento térmico de los gases calientes por plano superior". Al mismo tiempo, precisaron que la mayor destrucción al interior de la vivienda es "en el sector de cocina disminuyendo hacia el interior de la misma".

En tanto, la autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima fatal indica que murió producto de la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y humo. Su hermano Enrique permanece en grave estado de salud, con un cuadro neurológico grave e irreversible, internado en el hospital Castro Rendón.

Por su lado, el Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación del hecho con la recolección de testimonios de vecinos del lugar y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Incendio en Don Bosco II: la desconfianza de los vecinos

Las circunstancias del incendio generan profunda desconfianza en los vecinos del barrio. En diálogo con LMNeuquén, una de las mujeres recordó que vio salir de la vivienda al pastor y su pareja 10 o 20 minutos antes de que el barrio se pusiera en alerta con la nube negra de humo y las llamas desatadas.

"Se fueron con un bebé de dos añitos, creo que lo cuidaban, que es de otra persona. A mí me parece todo raro; tengo una desconfianza terrible, no sé si habrán tenido algún problema y dejaron los chicos encerrados. Se me pasan tantas cosas por la cabeza porque este tipo no está bien, está mal de la cabeza y yo no lo quiero acá cerca. Va a ser un peligro para mí también. Si pasó esto, puede pasar cualquier cosa. Yo quiero hacer una denuncia porque es un peligro", recalcó.

Al ser consultada sobre si escuchó algún tipo de pelea, la mujer expresó: "Yo no, pero una señora contó que sintió que el hombre dijo: 'te voy a prender fuego hdp... '. Ella no sabe a quién...", esgrimió.

Incendio en Don Bosco II (3).jpg Claudio Espinoza

Otro de los vecinos dio escalofriantes detalles sobre la situación. "Estaba todo prendido fuego cuando llegó caminando con su señora. Se quedó mirando donde yo estaba parado. Ya habían llegado los bomberos y no había otra cosa que hacer. Le dije 'se te está prendiendo fuego tu casa'. Él venía con dos palos de leña y me contestó: 'Acá traigo más leña por si hace falta'", Y me preguntó si había alguien en la casa ¡Cómo iba a saber yo eso si no vivo ahí!", exclamó citando las palabras que lo dejaron completamente desencajado.

"Cuando sacaron a los chicos, ahí estaban parados, mirándolos nomás. Gente fría, no sé. Empezaron a orar. Una vecina se acercó a gritarles porque solo miraban. Yo no sé que pensar, como vecino tendría que preocuparme por algo y lo único que puedo pensar es que fue algo intencional", señaló acongojado.