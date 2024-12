Fueron a un encuentro de solos y solas y aseguran que son el amor que esperaban

Aquella primera vez en que se vieron fue allá por marzo en Cipolletti. La propuesta se parece mucho al reality de Netflix 'Love is Blind', conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, pero con la gran diferencia que acá los participantes no van a ciegas.

"Ir a este evento me cambió la vida, yo no estaba en una buena etapa y fui igual y aún no puedo creer que encontré al amor de mi vida con la que estoy a días de irme de vacaciones a Río de Janeiro. Estoy feliz", compartió con LMNeuquén Pablo.

"Descubriéndote" es una propuesta donde hombres y mujeres solteras se reúnen en un bar. Comenzó este año y ya se hizo en Neuquén, Cipolletti y Plottier. Los organizadores coordinan la noche en la que cada hombre y mujer va a charlar por cortos 7 minutos. Al finalizar ese tiempo, las mujeres rotan a la siguiente mesa para garantizar que todos interactúen con cada participante.

Cada uno completa un formulario donde da cuenta si tuvo afinidad con algunos de los participantes, aunque según contó Pablo para él no hizo falta cruzar ningún dato, él sintió la conexión.

Flechazo de amor

Pablo hacía unos meses que se había separado de la madre de sus dos hijos. El tiempo suficiente para en tender que no quería estar solo, que estaba dispuesto a empezar de nuevo si la flecha de cupido lo alcanzaba. En los meses de soledad comenzó el gimnasio y a correr y en el deporte encontraba su placer.

Cansado de las juntadas con amigos tenía muchas ganas de conocer a alguien pero aunque muchos le aconsejaban que usara la aplicación de citas Tinder, él insistió en que eso no le gustaba.

"Usar Tinder me daba vergüenza, a mi me gusta conocer a la persona físicamente y no de manera digital. Así que un día me comentaron de estos encuentros que se hacían en el Valle y un amigo me hizo la gamba y fuimos", relató.

Aquella noche habló con muchas chicas, aunque cuando le tocaron los 7 minutos con Andrea supo que ya no quería ver a más nadie. Que ella era especial. No la dejó escapar y le pidió el teléfono, volvieron a verse, salieron a tomar café y hasta se sorprendieron - o no tanto- cuando supieron que ambos disfrutaban del deporte.

"Yo soy chapado a la antigua, tengo que interactuar con la otra persona y con ella surgió todo desde el principio. Los dos estábamos dispuestos y nos gustó mucho la forma de ser del otro", contó él, quien tiene 45 años y trabaja en el rubro inmobiliario.

Pablo contó además que aquella noche del encuentro de solos y solas varias mujeres le dijeron que solo buscaban divertirse y que las cosas eran claras para todos. Él sabía que buscaba mucho más que eso y lo encontró.

Andrea es empleada bancaria, tiene 38 años y hacía varios que estaba soltera, aunque siempre seguía esperando que el hombre de sus sueños llegue a su vida. Cuando lo vio aquella noche la vibra entre ellos fue fuerte. Y espero con ansias su llamado para volver a verse.

"Hoy nos vemos todos los días, aun no vivimos juntos, pero estamos muy cerquita el uno al otro y podemos proyectar una vida juntos", confesó Pablo, quien dijo que está más que contento con haber vencido su timidez y animarse a ir a ese encuentro en donde la conoció a ella.

Esta pareja disfruta mucho del tiempo juntos, se ríen y en pocos días se van de vacaciones a Brasil por 20 días y van a pasar navidad y año nuevo a puro amor. "Seguro van a pasar cosas grandes en las vacaciones y van a ser inolvidables", concluyó.

Nuevo encuentro

El próximo encuentro de solos y solas ya tiene fecha. Esta vez el encuentro será en Pikerton, en Cipolletti, el viernes 20 de diciembre a las 21. Allí se encontrarán 25 mujeres y 25 hombres de más de 30 años quienes irán dispuestos a encontrar afinidad y disfrutar de una gran noche.

Aquí también cada pareja charlará por 7 minutos para conversar y conocerse. Al finalizar el tiempo, las mujeres rotan a la siguiente mesa para garantizar que todos interactúen con cada participante. Luego completan un formulario de afinidad donde cada asistente indicará si desea seguir conociendo a alguien o si no hubo afinidad.

Los organizadores, al día siguiente, procesarán los formularios y cruzarán la información. Los contactos de quienes hayan hecho match serán compartidos de manera privada para que cada pareja determine su destino.