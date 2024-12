Las predicciones del brujo Atahualpa para 2025: amor, dinero, gobierno y catástrofes

Amor, dinero, gobierno, trabajo y catástrofes climáticas, con un bonus track futbolero como no podía ser de otra manera.

Siempre audaz, sin vueltas. Un Brujo Atahualpa auténtico que arriesga su prestigio nuevamente al contestar cada una de las inquietudes que le traslada LM de cara al futuro inmediato.

Catástrofes climáticas

“Vamos a tener noticias muy malas por el cambio climático en muchas partes del mundo. Habrá muchos incendios, heladas, huracanes, se viene algo muy groso en países de Europa, Asia y Sudamérica. Particularmente en nuestro continente vamos a sufrir olas de calores muy fuertes, así que a estar preparados”.

Gobierno

“A nivel gobierno hay una buena aceptación a Milei, aunque otra parte de la sociedad está en contra y también es respetable. Argentina viene con fuerzas para 2025, se va a ir levantando, el peso argentino va empezar a generar un fuerte impacto en el mercado bursátil. Es lo que alcanzo a interpretar desde la rama a la que me dedico”.

Amor

“Los primeros 6 meses va a costar, serán complicados y después de junio comenzará a levantar y a renacer la pasión y el amor. Primer semestre veo muchas separaciones, personas muy solas, con poco compromiso y entrega a una relación seria… A mitad de año empezará a repuntar lo sentimental, habrá muchos casamientos, parejas nuevas, buen sexo y alegría…

image.png El Brujo Atahualpa apuesta al amor para el segundo semestre de 2025.

Estuve en varios países estos meses, como Perú, Colombia, etc y en todos se nota soledad, rompimientos de matrimonios, de noviazgos. Una pena porque hay gente que la pasa mal. De hecho y a modo de infidencia les cuento que muchos clientes y clientas quieren reconquistar, se dan cuenta que al final lo que tenían en casa era el amor de su vida, pensaron que no, que ‘siempre iba a estar ahí y me va a bancar’ pero llega un momento que se termina, se rompe la confianza. Es difícil recobrar la confianza, lleva su tiempo y yo trabajo mucho, duro y parejo en mi búnker neuquino para revertir esas tendencias y que la gente se vuelva a querer y a elegir”.

Trabajo

“Lo que más consultó la clientela en 2024 fue por el tema trabajo. Y el que tenía uno quería otro, que el dinero fluya, porque no hay plata que alcance. Fueron duros estos años, ahora está empezando a bajar la inflación por suerte y vamos a ir repuntando poco a poco, despacito”.

Envidia, energías y vibras

“El ser humano de por sí es una energía, hay energías buenas y malas, mucha gente desea el bien y otra el mal, así que muchos vienen a desbloquearse de esos pensamientos ajenos, de la envidia…”.

La definición del campeonato

Por supuesto que tampoco podía faltar el fútbol en el amplio temario del Brujo Atahualpa, mucho menos en vísperas de una infartante y dramática definición de campeonato.

Por esa razón, también le consultamos acerca del apasionante desenlace que tiene a Vélez, Huracán -se enfrentan entre sí- y Talleres soñando con la gloria.

Pues bien, el gurú se la jugó una vez más y adelantó que el campeón será “Vélez, tiene todo para consagrarse porque es el líder y los astros están a su favor.

Velez.jpg Los jugadores de Vélez tras perder la final de la Copa Argentina. El Brujo sigue confiando en ellos.

Fiel a su costumbre, fundamentó su vaticinio: “Más allá de que se le escapó la Copa Argentina inmerecidamente, ya que fue perjudicado, Vélez va a quedarse con el título. Tiene una gran oportunidad, en un partido tremendamente emotivo con Huracán, se le va a dar. Los astros están a su favor, va a haber ganas, fuerzas. La suerte ya está echada hacia ellos”.

El Brujo Atahualpa, uno de los personajes del año analizó el 2025 que ya se viene y el final de la Liga Profesional. ¡Un campeón!