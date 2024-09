Gaido y Figueroa inauguraron una nueva edición de la Feria del Libro

“Hoy estamos inaugurando una nueva edición de la Feria del Libro, pero es mucho más que una feria, es la oportunidad a casi 90 libreros, autores y desarrolladores neuquinos de mostrar lo que generan, de fortalecer la cultura neuquina”, dijo Gaido.

Y destacó que este tipo de eventos se pueden desarrollar cada año porque la Municipalidad tiene las cuentas en orden y puede seguir invirtiendo en la ciudad no solo en obras, sino en estos encuentros tan importantes para los neuquinos y neuquinas. “La ciudad de Neuquén no tiene endeudamiento, pero no alcanza con tener las cuentas ordenadas, debemos tener la decisión de acompañar con políticas públicas a la cultura, al deporte, al desarrollo del conocimiento, a la educación y eso lo que estamos haciendo”, consideró Gaido.

feria libro neuquen 2024 inauguracion

“A partir de los recursos ordenados podemos tomar la determinación de acompañar a nuestros libreros, a nuestros escritores, acompañar a la cultura y a toda la región, porque esta no es solo la Feria del Libro de la ciudad, es la Feria del Libro de la Patagonia, de la región Confluencia; y de todos y cada uno de los que quieran venir a tomar contacto con los libros y sus escritores de manera personal”.

Rolando Figueroa: "Hacer que se sienta Neuquén en cada uno de los rincones"

A su turno, el gobernador Rolando Figueroa valoró la inversión en cultura hecha por el municipio de la ciudad y celebró que este evento se ancle en “los 120 años de capitalidad de Neuquén”. Además, recordó su momento de creación en 1904, y la importancia de los libros y los escritores de la región en la “historia de la neuquinidad”.

“Lo importante es poder hacer que se sienta Neuquén en cada uno de los rincones”, dijo y valoró la preponderancia que tuvieron los pioneros neuquinos en la historia de la cultura de la provincia, y de la ciudad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1833499469989503303&partner=&hide_thread=false SEMBRAR NEUQUINIDAD EN CADA UNO DE LOS RINCONES



Hoy participamos de la inauguración de la 11° edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén junto al intendente @MarianoGaidoOk.



En Neuquén seguimos apostando a la cultura, porque genera trabajo y nos permite llevar la… pic.twitter.com/nrQ2uZt7en — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 10, 2024

“Hoy estamos festejando esta oportunidad de que tantos escritores regionales puedan presentar sus libros, pero fundamentalmente a mí me gustan que las cosas que están plagadas de neuquinidad. La historia está en los libros, y los que estamos acá tenemos neuquinidad en la sangre, en los sueños y en los sentimientos”, expresó el mandatario provincial.

“En el 120 aniversario de nuestra ciudad, dar inicio a la edición número 11 de la Feria Internacional del Libro, Marcelo Martín Berbel, es ratificar nuestro compromiso con la cultura, pero como sector de desarrollo económico, turístico y académico y como un espacio de encuentro, de comunidad y de fortalecimiento de la identidad de los neuquinos y los neuquinos”, subrayó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

feria libro neuquen 2024 inauguracion

La funcionaria hizo un repaso de la historia de la ciudad, desde sus orígenes a la actualidad, y anunció la publicación del libro “Textuales territorianas”, obra de Juan Chaneton, nieto de Abel Chaneton, periodista y político neuquino, e intendente entre 1908 y 1911. Recopila correspondencia epistolar de su abuelo y fue editada por la Municipalidad.

Pasqualini destacó, por otro lado, que Neuquén tiene 90 escritores y editores independientes y que próximamente el municipio capitalino tendrá su sello propio.

“Seguimos apostando a ese compromiso que dijimos desde el primer día, que la cultura ocupa un lugar primordial y que las ferias promueven la cultura local y regional, por eso esta feria tiene el 70% de expositores locales y regionales, generando esa identidad cultural”, definió.