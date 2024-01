Ganó un millón de pesos en la Fiesta de la Pera, pero no se lo quieren entregar

La anunciaron como ganadora del millón pero no se lo entregaron porque no tenía 16 años cumplidos.

Sin título.jpg

Respiraban un clima de alegría y emoción hasta que bajaron del escenario. "Preguntamos cómo hacíamos para acceder al dinero y ahí me dijeron que no nos podían dar el premio porque a mi hija le faltan tres meses para cumplir 16 años. Ellos se basan en que tiene 15, pero nació en el 2008 y si sacás la cuenta por calendario, tiene 16", dijo María Luisa.

María Luisa y su familia son laburantes y saben lo que significa el esfuerzo diario para ganar el sueldo. Pero esta era una oportunidad de tener un extra para proyectar, tal vez, algo más. "Yo lo que digo es que el escribano corroboró la documentación y le dijo a mi hija que suba a recibir el premio. ¿Por qué lo hizo si después la iban a invalidar?", señaló la mamá de la adolescente, que manifestó que su hija ahora tiene vergüenza de salir a la calle por la exposición que tuvo y lo que significó el bajón de quedarse sin el premio.

"Me dijeron que tengo que esperar, que no diga ni hable nada. Pero pobre mi hija, fue horrible lo que pasó. La nombran, juntamos los documentos, chequean, arriba, arriba a buscar el premio al escenario, foto y cuando bajamos nos enteramos esto, que no se lo podían dar porque no tenía 16 años cumplidos", concluyó.

¿Qué dice el reglamento del sorteo?

REGLAMENTO SORTEO «EL MILLÓN DE LA PERA» – FNP 2024:

PRIMERA: El presente Sorteo denominado “EL MILLÓN DE LA PERA”, en adelante el “Sorteo” está organizado por la “Municipalidad de Allen” en adelante la “Municipalidad” en el marco de la “Fiesta Nacional de la Pera 2024 Edición Nº 26”, en adelante.

SEGUNDA: El Sorteo consiste en el sorteo de Pesos Un Millón ($1.000.000) por día de la realización de la FNP, los días 19, 20 y 21 de enero de 2024.

TERCERA: Las inscripciones se realizarán a través del siguiente link de Google Forms. https://docs.google.com/forms/ y enviando un mensaje de WhatsApp al número “2984947901”, el que se publicará en las redes oficiales de la Municipalidad.

Cada ciudadano deberá completar el formulario del link con sus datos personales y se confirmará su participación, una vez completado el mencionado formulario. La inscripción será desde la publicación del presente hasta las 23.30hs de cada día de realización de la FNP.

El sorteo final de cada día se realizará a través de la página web “sortea2”, para lo que se cargarán la totalidad de los inscriptos y arrojará un ganador, lo que se podrá visualizar en pantalla gigante del escenario de la FNP a través del DNI del mismo.

CUARTA: Podrán participar de la elección quienes reúnan los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad o estar emancipado. Los menores entre 16 y 18 años podrán participar con la autorización de alguno de sus progenitores o quien se encuentre a su cargo legalmente, acreditando el vínculo.

Realizar la inscripción según lo determinado en el artículo anterior.

Solo se permitirá una inscripción por ciudadano/por DNI por día del evento.

QUINTA: El sorteo se realizará ante escribano público en el marco de la celebración del evento, en el escenario del “anfiteatro” de la ciudad de Allen, sorteo de Pesos Un Millón ($1.000.000) el día 19 de enero del corriente a las 23.59hs. aprox. Para una persona; Pesos Un Millón ($1.000.000) el día 20 de enero del corriente a las 23.59hs. aprox. Para una persona y Pesos Un Millón ($1.000.000) el día 21 de enero del corriente a las 23.59hs. aprox. Para una persona.

En el sorteo de cada noche se van a extraer 3 ganadores en el siguiente orden: 1 titular, 1° suplente y 2° suplente.

Es requisito indispensable que el titular se encuentre presente al momento del sorteo para que se le entregue el voucher simbólico de “EL MILLÓN DE LA PERA”.

Para el caso de que resulte ganador/a un menor de entre 16 y 18 años su progenitor/a o quien se encuentre a su cargo legalmente, también deberá estar presente. Se tendrá una tolerancia de espera de 5 minutos contados a partir del momento del sorteo.

En caso de que no se encuentre presente, se procederá a llamar al 1º suplente y en caso de que éste último tampoco lo esté, se llamará al 2º suplente. Éste procedimiento de sorteo se realizará las veces que sean necesarias hasta que el beneficiario se encuentre presente y pueda otorgársele el voucher. La entrega del premio queda sujeta a verificar que la totalidad de los requisitos dispuestos en el presente se encuentren satisfechos.

SEXTA: El/la ganador/a de cada noche podrá acercarse a retirar su premio a la Caja Municipal de la Municipalidad de Allen, sito en calle Tomas Orell y Sarmiento a partir del día 23/01/24 y hasta el día 26/01/24, de 7.30hs a 13.30hs, caducando a las 24hs. de ese día su derecho a reclamar el premio. La suma total se transferirá de la cuenta bancaria municipal a la cuenta bancaria que el/la ganador/a denuncie al momento de acercarse a la Caja Municipal. El ganador/a, previamente a la entrega del mismo, deberá acreditar su identidad, la que tendrá que coincidir con el acta enviada por el Escribano Publico.

Para el caso de que el/la ganador/a resulte ser un menor entre 16 y 18 años, deberá también presentar la autorización para participar del Sorteo emitida por su progenitor/a o quien se encuentre a su cargo legalmente, acreditando el vínculo

familiar. Para el caso de que el/la ganador/a que se acerque a retirar su premio no cumpla con los requisitos de las clausulas dispuestas en el presente Reglamento, no podrá entregarse el mismo, bajo ninguna condición. En ésta situación se procederá a notificar al 1º suplente con el objeto de entregarle el premio, y en caso de ser necesario, al 2º suplente. Asimismo, se deja constancia que el/la Ganador/a no podrá ceder los derechos a un tercero.

SEPTIMA: El/la “Ganador/a“ del Sorteo queda sujeto y obligado a la publicidad que le sea requerida por la “Municipalidad de Allen”, sin que esto le confiera derecho alguno a reclamar pago o compensación de ninguna naturaleza.

OCTAVA: La participación es libre y gratuita sin ninguna obligación de la compra de insumo de ningún tipo. Por el sólo hecho de concursar todos los participantes aceptan las reglas del Sorteo, que se reputan conocidas, en tanto se publican mediante Resolución Municipal dada a conocer mediante la página institucional de la Municipalidad y medios de difusión de la ciudad de Allen. Las decisiones de la Municipalidad sobre todos y cada uno de los aspectos del sorteo serán definitivas e inapelables.

La participación en éste Sorteo es abierta a toda persona, excepto para: funcionarios municipales de rango de dirección o superiores que no formen parte de la planta permanente, autoridades electas y familiares directos por consanguinidad y/o afinidad hasta segundo grado.

NOVENA: Desde la fecha de publicación de este reglamento, el mismo entrará en plena vigencia y surtirá efectos legales. La publicación se efectuará mediante la página institucional de la Municipalidad y FNP así como también en medios de difusión de la ciudad de Allen.