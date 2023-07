Gladys Aballay: "Necesitamos de políticos que les duela la realidad en los barrios"

—¿Cómo está Libres del Sur en la provincia de Neuquén? Sabemos que no le fue muy bien a nivel provincial el 16 de abril. Pero es un espacio que viene hace muchísimos años con los sectores más postergados de la sociedad.

Primero, a nosotros nos fue bien. Como representación de un sector de la sociedad nos fue bien. Obviamente el escenario fue muy difícil donde se discutían dos modelos de provincia. O se intentó vender eso para la sociedad. Sacamos un porcentaje importante que representa un sector de Neuquén, e hicimos una campaña con recursos muy genuinos nuestros. No tenemos el aparato que tenían los dos espacios que se disputaban en la provincia de Neuquén. A pesar de todo eso tuvimos una cantidad de votos.

—Mucha gente relaciona Libres del Sur con planes sociales, con merenderos, con comedores, pero hay una historia un poco más compleja detrás, ¿no?

Libres del Sur, antes era Patria Libre desde los ochenta. Yo me sumé a 2001 después de toda la crisis que hubo en nuestro país. Desde ahí nace nuestra organización, en ese momento llamada Barrios de Pie, con nuestro trabajo y acompañamiento a las familias de los sectores más humildes, llevando un plato de comida, acompañándolos en los momentos difíciles económicos. No hemos parado de trabajar con los sectores más vulnerables, con las mujeres en situación de violencia. Tuvimos que estudiar mucho la situación, meternos, acompañar y es el día de hoy que podemos hablar de temas muy sensibles en nuestra provincia, la pobreza y la violencia hacia las mujeres. Conociendo bien del tema y entendiendo cuál es la situación y la solución que nosotros tenemos y debería tener el gobierno para afrontar estas dos problemáticas tan importantes.

Gladys Aballay (3).jpg Glasys Aballlay tiene 43 años y es candidata a diputada nacional por Libres del Sur, de cada a las elecciones 2023 de agosto. Claudio Espinoza

—Es un tema que debería atender Desarrollo Social de la provincia o en este caso de la Municipalidad de Neuquén? ¿Trabajan en conjunto con los dos estados o de forma independiente?

Intentamos tener comunicación con los estados cualquiera sea el representante. Tenemos un compromiso con la gente. Poder acompañarla, estar en sus situaciones difíciles en sus alegrías también. Somos la organización más cercana y la que está en el barrio, pero después la respuesta final la tiene que dar el Estado. Es el que tiene obligación de responder a las urgencias en la ciudad y en la provincia. Por ejemplo, todos los vecinos tienen que tener acceso a la red de gas.

No puede ser que a cinco minutos del centro haya familias que todavía se calefaccionan con leña. Esto lo trasladamos no solamente a través de reclamos sino con propuestas concretas y posibles soluciones. Incluso, sí nosotros tenemos que ser parte de esas soluciones. No tenemos ningún problema. Siempre se lo planteamos así al gobierno. Tenemos una deuda de juntarnos ahora con el próximo gobernador cuando asuma para dar a conocer cómo es la realidad en los barrios, en las mujeres, en los jóvenes.

—¿Cómo está la situación de los comedores?

Hay gente que tiene para comer, hay gente que no. Hay gente que está definiendo si le da de comer al mediodía o si le da de comer a la noche a sus hijos. Es una realidad que existe en la provincia de Neuquén. Me parece que es un llamado de atención para los gobernantes que vienen.

—¿Ustedes le van a hacer esta propuesta a Rolando Figueroa en un tono de reclamo o se quieren sumar a trabajar a su espacio?

Siempre que sea para resolver y para beneficiar a los vecinos, vamos a mantener el diálogo con quien tenga la posibilidad de resolver. Después, somos Libres del Sur, podemos coincidir, podemos tener diferencias o no.

—¿Por qué alguien tendría que votarte para diputada nacional?

Porque hoy los representantes están muy alejados de la realidad de la gente. Ayer fuimos a la Legislatura a pedir que los diputados de la provincia de Neuquén desarchiven un proyecto que presentamos 2019 para que se aclare la ley de emergencia contra la violencia hacia las mujeres en Neuquén. Ninguno de los diputados se tomó el trabajo de leer, de ver de qué se trataba, por qué estamos pidiendo eso. Desde 2019 para acá no ha bajado la tasa de femicidios a nivel nacional y tampoco en la provincia de Neuquén. Esta vez está peor y a pesar de los discursos electorales. Cuando tienen que tratar el tema no lo hacen. Entonces vemos que hay una camada de la política de cualquier partido que no le interesa y cuando tiene la posibilidad de tratarlo, no lo hace.

Tenemos que tener representantes que de verdad tengan contacto con la gente que conozca la realidad y que les duela, y que les cruce por la vena lo que le está pasando a la gente. Porque ver a la gente que no tiene para comer o que se les está mezquinando la comida a sus hijos es algo que nosotros nunca vamos a permitir.

Desde la pandemia para acá vemos una tristeza grande con la gente y es algo que no se puede permitir en esta provincia. Que se nos mueran las mujeres en la provincia de Neuquén cuando tenemos todo el recurso para la prevención, el acompañamiento, la atención y que el dispositivo no tenga personal, eso es una vergüenza.

—Pero el gobierno provincial tiene un Ministerio de las Mujeres, también publicita muchas acciones respecto de la violencia contra la mujer, hay dispositivos para varones. ¿Los resultados no están acompañando a esos programas?

Tienen que disponer de un presupuesto más grande del que tiene a todos los dispositivos, este para que puedan tener el recurso humano, material, para poder resolver semejante demanda, que cada vez es más alta. Tiene que ver con la concientización también que hay en cuanto a la violencia de género. Ahora, esa demanda que hay tiene que haber una cantidad de dispositivos que pueda atenderlos. Porque si no se convierte en denuncias, pero después no se acompaña a largo plazo. Hay que acompañarla económicamente, con vivienda, con comida, porque esa mujer a veces se va de su casa con sus nenes sin nada. Muchas veces las instituciones del Estado no han derivado casos a nosotros para que nosotros vayamos a y nosotros lo hacemos porque no dejamos a pata a nadie. Nosotros ni cuando no tienen para comer ni cuando sufren violencia. Ahora, no es tarea nuestra. Igual lo vamos a seguir haciendo.

Entrevista a Gladys Aballay.mp4

—¿Cuál es la propuesta más importante que tienen tanto vos como candidato nacional como a presidente Jesús Escobar?

Queremos ver a Jesús en La Rosada. Es mi compañero que militamos hace muchos años, nos conocemos bastante y la verdad que estoy muy contenta por su candidatura y de acompañarlo. Lo primero que vamos a hacer es que ya presentamos el primer proyecto, que es que se congelen los precios de los productos de la canasta básica. Muchas familias que hoy están bajo el nivel de la pobreza no pueden comprar lo necesario para poder alimentar a su familia.