¿Habrá más trabajo para San Cayetano este año en Neuquén?

En una nueva jornada de veneración a San Cayetano , donde hay muchas personas que no tienen trabajo, LMPlay consultó a los neuquinos si tienen fe en este santo católico, si van a invocarlo este 7 de agosto y qué le van a pedir.

"Sí, soy devota de San Cayetano y le voy a pedir trabajo para mis hijos, que nunca les falte, que no nos falte el pan. Es el deseo que una mamá pide por sus hijos", compartió una vecina.

AM misa San Cayetano (8).JPG Agustin Martinez

Entre los consultados, otra mujer dijo que, aunque tiene empleo, va a pedirle a San Cayetano trabajo para todos los argentinos. "Soy devota de todos los santos y voy a pedirle que haya trabajo para todos, y sobre todo salud", mencionó.

"Yo no tengo trabajo en este momento, por una enfermedad que se me declaró. Pero Dios ordena todo; hay que tener fe que todo va a salir bien", contó una joven.

Otra mujer que caminaba por el centro capitalino contó que es devota de todos los santos. "Voy a pedirle a san Cayetano que haya trabajo para todos y mucha salud", afirmó.

"Soy jubilado, ya no busco trabajo, pero voy a pedir para que el país esté mejor porque ahora deja mucho que desear", aseguró un hombre consultado.

San Cayetano (2).jpg

Una vecina contó que si bien no es devota, sí lo respeta porque sabe de sus milagros. "Sí lo respeto, vi muchos de sus milagros. Yo tengo trabajo y salud y mi pareja igual. Estamos bien, pero se que mucha gente no está pasando una buena situación económica así que seguramente este miércoles habrá muchos peregrinos que lo siguen pidiendo por trabajo",, manifestó.

"Le voy a pedir mucha paz, trabajo y amor. Y trabajo para toda la gente. Yo tengo trabajo así que voy a agradecerlo", detalló una señora.

Otro hombre consultado dijo que si bien no es devoto de San Cayetano, sí le va a aconsejar a muchos familiares que no tienen trabajo que le pidan. "Hay mucha gente sin trabajo, cada vez se nota más y no queda otra que pedir", concluyó.

Misa por San Cayetano

Este año la tradicional peregrinación para venerar a este santo va a cambiar de locación en Neuquén. El obispo Fernando Croxatto presidirá a las 11 la bendición a trabajadores de comedores, merenderos y emprendedores populares frente a la Catedral.

"La Iglesia neuquina celebra este próximo 7 de Agosto a San Cayetano. Ese día en la ciudad de Neuquén, y por primera vez, se realizará un gesto especial: bajo la consigna San Cayetano: “Danos Pan y Trabajo para un pueblo que sufre”, el padre obispo Fernando Croxatto bendecirá las manos de trabajadores de comedores, merenderos y emprendedores populares.

san cayetano

Ese encuentro será en la plazoleta ubicada frente a la Catedral María Auxiliadora en la Avenida Argentina 150. "Se trata de una actividad que se realiza por primera vez en esta fecha, un “gesto”, que tiene el objetivo de como Iglesia convocarnos a unirnos en un pedido común y urgente que se clama al cielo: la necesidad de trabajo, del pan en cada hogar, por menos pobreza”, afirmó Croxatto.

La parroquia San Cayetano del barrio Parque Industrial de la capital neuquina estará abierta desde las 8 a las 20 para recibir a los peregrinos que vengan a hacer sus peticiones. Habrá misa a las 10.30 y a las 19 que estará presidida por el obispo. Esta celebración se suma a las múltiples actividades previstas en parroquias y capillas de la capital neuquina y de localidades del interior de la provincia.