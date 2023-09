¿Hay paro de colectivos? Así funciona el servicio en Neuquén

El funcionario se mantuvo en contacto con las dos empresas concesionarias de la ciudad, Expreso Tigre Iguazú y Koko, e incluso corroboraron que salieron de forma normal los servicios nocturnos de las líneas 6 y 8.

En cuanto a las razones de estos rumores estimó: “Entiendo que el problema es que tiene varios lideres que se creen representativos y han tirado algo que molesta y repercute en los usuarios de colectivos”.

Ayer circularon algunos mensajes por las redes sociales en los que se informaba que este 1° de septiembre se iba a realizar un paro por tiempo indeterminado debido a despidos del personal. Convocaba a los trabajadores a apostarse en los portones "afuera de la empresa COLE".

Por su parte, desde la UTA Neuquén lanzaron un comunicado de prensa a las 11.30 para informar que no avalaban ninguna medida de fuerza. Indicaron que "ante los rumores de paro, la UTA no convoca ni adhiere a ninguna medida de fuerza hasta no saber las causas de los supuestos despidos".

Agregaron que "de haber algo ilegal en las causas" informarán y tomarán las medidas correspondientes.