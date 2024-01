Historias del cementerio: el necroturismo llegó para quedarse en Neuquén

ON - Cementerio central (12).jpg Omar Novoa

Se trata de una actividad que ha resultado sumamente atractiva para los neuquinos, ya que en una primera convocatoria realizada en diciembre del 2023 fueron tantos los interesados que superó ampliamente las expectativas. "Cuando empezamos el año pasado se anotaron más de mil personas. Yo personalmente me encargo de responder cada uno de los mails que envían para inscribirse, así que fue tremendo", contó.

A causa de la alta demanda para participar del necroturismo en la ciudad, desde la Municipalidad decidieron que se lleve a cabo de manera sostenida a lo largo del año. "María Pasqualini nos pidió que se haga todos los meses para que todos los interesados puedan participar, así que estén atentos a cuando sale la convocatoria porque los cupos se completan muy rápido", pidió.

Quiénes pueden participar

Según dijo Lesa Brown, el público interesado "es bastante variado". "Se anotan familias completas, viene gente a la que le interesa la historia, hay de todo, también vienen adolescentes. Cada uno asiste con un interés diferente. Además, está la parte de los mitos y leyendas, que hace Santiago Rosa, y se centra cuestiones que tiene que ver con fantasmas, con otros aspectos de los cementerios", relató.

Sin embargo, agregó: "Estas visitas están pensadas para mayores de 12 años porque hay un recorrido histórico que dura unos 50 minutos hecho por dos guías que son licenciados en Historia, entonces se requiere de atención. Un niño de menos de 12 probablemente no esté preparado para ese tipo de lenguajes y tampoco para escuchar durante 50 minutos un relato histórico".

ON - Cementerio central (13).jpg Omar Novoa

Cómo es el recorrido

La actividad comienza en la puerta del cementerio y el primer vistazo se remonta a su fundación en 1906. "Prácticamente, cuenta los inicios de la ciudad. Una de las cosas que se cuenta es como se creó, como se ideó", explicó.

"A partir de ahí se empieza el recorrido caminando. Se empieza desde la entrada y a partir de ahí se empiezan a ver los mausoleos, hay algunos que son patrimonio de la ciudad. Después, por medio de la arquitectura se cuenta el origen masón que tiene la ciudad de Neuquén, esa es una de las partes más interesantes porque hay simbología en la arquitectura de los mausoleos que habla de la masonería", informó.

Sobre el recorrido que se realizarán este sábado 27, indicó que ya no hay más cupos. "La idea es que todo el mundo pueda venir, pero por ahora solo podemos hacer una por mes y se hace un guiado para 80 en total. Les pedimos que si se anotan no falten y si no pueden ir que avisen así podemos darle el cupo a otro", concluyó.