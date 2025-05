Historias paranormales en la región: la macabra explicación a la estremecedora aparición en una foto

Espeluznante hallazgo en un albúm de fotos

Resulta que Moni había estado buscando algunas imágenes para armar un recorrido cronológico de su embarazo y en un fotografía previa al nacimiento encontró una postal estremecedora.

Era una foto que habían tomado en su hogar campestre de Coronel Belisle y que la mostraba a Moni sonriente, con algunos meses de gestación.

Pero el detalle que había descubierto era que desde atrás, por una ventaba de la vivienda, una joven que nadie conocía la miraba fijamente.

"La imagen de la mujer en la ventana la descubrimos seis meses después de tomar la foto", contó la protagonista. En la foto se puede ver con claridad a la extraña criatura, vestida de blanco, con las manos juntas observando la situación.

En una posterior entrevista con el programa radial Dar la Nota, por la 98.3, Moni brindo un testimonio impactante, que no hizo más que dejar perplejos y temblando de miedo a los oyentes.

Impactante y contundente testimonio

“Cuando descubro la foto, a los pocos días voy al campo, les digo a los peones pasó esto y me responden ‘ah sí, era la novia…’. ¨Para ellos era normal pero no hablaban del tema. ‘No se preocupe que es buena, no hace nada, es buena’, nos calmaba un viejito que vivía allí. Esto ocurrió hace mucho tiempo y en la familia preferimos callar. Es que no te creen, dicen está re loca, además del miedo que le genera al otro. Si le contaba a mis amigos no iba a ir más nadie a visitarnos al campo. Igual muchos lo supieron y querían ir para ver si veían algo”, confió en la primera parte de su sorprendente relato.

“La veían en cierta fecha en las noches más de luna, caminando. Pasa que el General Coronel Belisle fue uno de los masacradores más grande que hubo en la zona, él hizo su casa para su familia dentro del establecimiento Don Pablo, que era nuestro campo. Atrás está el Fortín dentro de Kleppe, un caserón de pinotea, de madera, una belleza… Tenía sótanos, aros donde colgaban a los Indios. El primer día que entré al sótano pensé inocentemente que era para colgar jamones (…). Muy fuerte la historia que había detrás”, aseguró erizando la piel de quienes la escuchaban.

Moni no se quedó de brazos cruzados e inició una suerte de investigación para conocer qué estaba pasando. Y así se enteró de la verdadera razón de los sucesos extraños que se repetían por las noches en su campo que por supuesto ya vendieron…

“El Chango se llama el campo. Visualmente es paradisíaco, muy bello, con parques, lagunas, arboledas. Pero siempre había algo que decía qué pasa que no tengo ganas de quedarme acá, la sensación, las energías. Averigüé y es una historia de telenovela. Fui a ver un historiador que tenía la historia de todo el mundo. Héctor Espeche”, señaló instalando el suspenso.

“Beslile tenía una única hija legítima que vivía en esa casa. El masacra a una tribu pero deja vivo a un nene de 3 años y lo adopta para que trabaje en la caballeriza. Se crió junto a su hija, eran dos niños que juegan en la infancia y en la adolescencia se enamoraron y no va que los encuentra besándose. Lo tortura, le corta las orejas y lo echa del campo al muchachito. Nadie entiende por qué no lo mata, le perdona la vida por segunda vez...”, amplió.

Pero no terminaba ahí su increíble reconstrucción de la macabra historia. “Ese día obliga a su hija de 15 años a que se case con un ingeniero agrónomo de 45. En la noche de boda ella se suicida…”.

Quizá carcomido por la culpa, “lo vuelve a llamar al Indio, les regala los caballos y su nieto aún vive en Beslile. El General luego se enferma y muere lejos de acá”.

Cosas inexplicables que ocurrían en el campo

“Cosas raras dentro de la casa pasaban seguido, nada grave, pero por ejemplo no habías dejado nada en la mesada, toda limpia y al otro día encontrabas un plato, vasos y cubiertos. Yo les preguntaba ‘ustedes se levantaron’ a mi familia y nada. Apagabas las luces y al otro día estaban prendidas”, revela Mónica. Paranoia total y con justificativos. De terror.

“Yo estaba de lunes a viernes en Choele Choel y los fines de semana en el campo, donde habitualmente estaba mi marido. Casa de fin de semana, invitaba a amigos, familiares, al principio no quería ir nadie. Escuchar puertas en la noche, oír ruidos del baño y preguntar ‘quién se levantó’ y todos respondían ‘nadie’, era preocupante, no voy a mentir. A lo último, onda loca, le hablaba, le decía ‘no me prendas las luces’ y dejaron de pasar esas cosas, como que hubiera una respuesta de la otra parte... Viví 10 ú 11 años allá, a los 2 años supimos que pasaban esas cosas y la piloteamos bastante bien ese tiempo. La gente que trabaja en el campo es cerrada en ese sentido. Lo vendimos, seguimos siendo vecinos, nos quedamos con otra parte”, confesó.

Cumplió al pie de la letra con los rituales y las tácticas para calmar a los espíritus o intrusos. “Me dijeron que tenía que prender velas blancas o decirle gracias por venir. Pero bueno, es de esperar, en esta zona estamos arriba de un cementerio de indios y soldados en la región”, culminó. ¿Alguien duerme esta noche?