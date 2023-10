Horas decisivas para los crianceros que denuncian al exministro Coco

SFP Criancero de Añelo reclamo en casa de gobierno empresa de coco (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Desde que se apostó en la esquina de Roca y La Rioja con su familia y animales, Kral contó en varias oportunidades que las hectáreas que reclama son partes de un campo de tierras fiscales a las que él pudo acceder durante la gestión de (Eduardo) Ferraresso en la subsecretaría de Tierras, "por ser ocupante desde hace más de 20 años". "Me pertenecen por la Ley 263. Tendrían que regularizarme el tema de la documentación. Yo tengo algo de documentación, pero no todo lo que corresponde; y estos señores - allegados al poder político- se han metido adentro de las tierras con ayuda policial. Cortaron el candado de la tranquera, el camino y me alambraron 200 y pico de hectáreas para poner la planta", sostuvo antes de remarcar que protesta no solo por la pérdida de su patrimonio, sino también por el daño ambiental que está ocasionando Emprendimientos Inmobiliarios, la empresa montada por Coco, dado que termina perjudicando su producción agropecuaria.

"Las consecuencias que trae esta planta es que contamina todo el pasto y yo vivo de los animales: tengo yeguarizos, vacunos y chivas. Si no hay pasto, no comen y hoy tienen que comer arena que vuela porque la acopian a cielo abierto", enfatizó.

"A nosotros nos ampara la Ley 263 que es para agro, no para industria y ellos montaron una industria ahí", remarcó, por su parte su pareja. "La justicia tampoco da ninguna solución, mira para otro lado cuando mis abogados han presentado un montón de pruebas. Este hombre tiene tanta impunidad porque tiene como abogado a Martín Irigoyen que es el presidente de Cormine", subrayó haciendo alusión a la empresa minera estatal fundada en el año 1975 con el objeto de promover el desarrollo sustentable de las actividades mineras en la provincia de Neuquén.

En medio del acampe en Casa de Gobierno, Kral elevó una nota dirigida a Omar Gutiérrez solicitando (tal como lo hizo en julio del 2022) "la caducidad del decreto de adjudicación en venta N° 2395/15 y del acto administrativo por el cual se concedió una cantera por expediente 8812207/2019 a favor de Guillermo Coco, a través de su empresa Emprendimientos Inmobiliarios S.A".

SFP Criancero de añelo en casa de gobierno ahora con chivos (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

En la misiva, el criancero señala que tanto Emprendimientos Inmobiliarios como otras firmas del ex ministro de Energía solicitaron tierras a la Secretaría de Desarrollo Territorial, a cargo de Jorge Lara, con fines agropecuarios- Ley263- para luego poner empresas vinculadas a la actividad de hidrocarburos (arenas de fracturas, hormigón, canteras) con el fin de "hacer negocios con tierras del Estado y sin licencia ambiental, burlando la citada ley y sus decretos reglamentarios".

En ese sentido, el criancero sostiene que los escritos judiciales que se cruzaron en el expediente "son confesiones de parte que relevan cualquier prueba. Los mismos denunciados afirman haber tramitado las tierras por la Ley 263 para luego cambiar el objeto de campesinado y darle otra finalidad, la de poner un polo industrial".

¿Quién es Guillermo Coco?

Aunque nació en Mendoza, Guillermo Coco se crió desde muy chico en Neuquén. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional del Comahue y en 1988, a los 26 años, ya oficiaba de gerente en Neuquén del Instituto del Cemento Portland Argentino. En 1993 ingresó en Caterpillar, la fabricante de maquinaria para la construcción más grande del mundo. Luego trabajó en Neuquén Macrosa Del Plata, dedicada al alquiler de equipos viales, y más tarde gerenció Neuquén Finning Argentina, filial de una distribuidora canadiense de Caterpillar. Su último destino antes del sector público fue Power Systems Argentina, proveedora de sistemas ininterrumpibles de energía para empresas.

Hacia fines de 2005 conoció Jorge Sapag, sobrino del cinco veces gobernador Felipe Sapag, quien lo convocó para armar su plataforma de política energética. Convertido ya en funcionario, impulsó el desarrollo en Vaca Muerta al proponerle al entonces gobernador convocar a una consultora que hiciera un relevamiento geológico de la provincia para atraer empresas interesadas en explotar nuevas áreas.

Guillermo Coco.

Según la revista La Tecla Patagónica, Coco, después de haber asumido como secretario de Recursos Naturales, creó en 2008 la empresa Patagonia Energy, que estaba habilitada para alquilar máquinas viales o construir gasoductos. También se lo vinculó a otras sociedades, compartidas con Marcelo Guth, como Obras y Ductos del Comahue SRL, Los Palmares SRL, Las Tranqueras SRL y Mesetas del Lago SRL. Coco respondió que Patagonia Energy nunca funcionó comercialmente, sino que fue creada con fines impositivos. Sobre el resto, aclaró que desarmó empresas y sociedades. "Prescindí de actividades comerciales para estar en el campo político", argumentó.

En 2014 su mayor carta de presentación era Gas y Petróleo del Neuquén Sociedad Anónima (GyP), cuya fundación condujo en 2008. Desde entonces, GyP licitó más de 60 áreas que cubren 60% del territorio con potencial energético de toda la provincia.

Consciente del valor político de su gestión, Coco se animó a pensarse como sucesor de Sapag, pero su nombre apenas sonó como postulante a vice en la fórmula que pretendía encabezar el senador nacional Guillermo Pereyra. El gobernador optó por apoyar como sucesor a su ministro de Economía, Omar Gutiérrez, quien había derrotado al gremialista en la interna del MPN.

Guillermo Coco, ministro de Energía y presidente de GyP. (Sebastian Farina Petersen)

En abril de este año, Coco volvió a ser parte de la agenda pública luego de que un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) lo involucrara junto a otros exfuncionarios del gobierno provincial, dirigentes sindicales y mapuches y empresas de servicios petroleros en pagos "sospechosos" y facturaciones "apócrifas" que habría hecho Repsol cuando estaba en control de YPF.

El documento data del 2018 y menciona que esas personas "habrían creado y administrado empresas de servicios petroleros y de actividades relacionadas al sector energético, las que habrían sido beneficiadas con contratos de obras y servicios en Repsol YPF y en sus empresas subsidiarias".

"Además, habrían sido beneficiarias de incentivos fiscales relativos al mercado energético como consecuencia de su lugar o rol dentro del mercado energético y/o como proveedor de Repsol YPF. Dichas empresas habrían facturado obras y servicios que no habrían sido prestadas o entregados, o habrían sido prestados o entregados de forma parcial, emitiendo facturación apócrifa o aumentando el monto facturado con sobreprecios", agrega el informe de inteligencia antes de mencionar a "TSB SA, Claudio URCERA, Lidia Justina PAZOS; REAL WORK SRL; SAND FRA SRL; RENESA SA; FUNDACION ALEJANDRIA; Guillermo COCO; SOUITE SRL, VDN SA; Guillermo PEREYRA; y Rolando Gabriel CHERQUI".