Esta vez no llegaron con caballos, tal como lo hicieron la semana pasada, llamando la atención de quienes circulaban por las inmediaciones de la intersección de las calles Roca y La Rioja. En esta oportunidad, trajeron chivas, para "darle un descanso" a los equinos, "que se estresan mucho" en el ecosistema urbano.

"Si no hay respuesta vamos a quedarnos toda la semana. Seguimos esperando que nos atienda el gobernador , ya presentamos las nota para solicitar audiencia tal como nos indicaron", señaló, en diálogo con LMNeuquén , Liliana Miranda , pareja del criancero Ernesto Kral quien acusó a Coco de tomar más de 200 hectáreas de su campo en Añelo para establecer su empresa Emprendimientos Inmobiliarios.

SFP Criancero de añelo en casa de gobierno ahora con chivos (8).JPG La familia de crianceros volvió a la gobernación para denunciar a Guillermo Coco. Sebastián Fariña Petersen

En la nota dirigida a Omar Gutiérrez, el criancero solicita "la caducidad del decreto de adjudicación en venta N° 2395/15 y del acto administrativo por el cual se concedió una cantera por expediente 8812207/2019 a favor de Guillermo Coco, a través de su empresa Emprendimientos Inmobiliarios S.A, con la colaboración como abogado del Dr. Martín Irigoyen, actual presidente de Cormine", empresa minera estatal fundada en el año 1975 con el objeto de promover el desarrollo sustentable de las actividades mineras en la provincia de Neuquén.

En la misiva, Kral señala que tanto Emprendimientos Inmobiliarios como otras firmas del ex ministro de Energía solicitaron tierras a la Secretaría de Desarrollo Territorial, a cargo de Jorge Lara, con fines agropecuarios- Ley263- para luego poner empresas vinculadas a la actividad de hidrocarburos (arenas de fracturas, hormigón, canteras) con el fin de "hacer negocios con tierras del Estado y sin licencia ambiental, burlando la citada ley y sus decretos reglamentarios".

SFP Criancero de añelo en casa de gobierno ahora con chivos (11).JPG Tras pedir una reunión con Omar Gutiérrez con una protesta con caballos, criancero regreso a la gobernación con chivas. Sebastián Fariña Petersen

"Tal situación está constatada mediante inspecciones realizadas por el personal del Licenciado Juan de Dio Luchelli y las órdenes de allanamiento de la jueza María Cecilia Gómez", manifiesta Kral en el escrito, para luego enfatizar: "Tales escritos judiciales son confesiones de parte que relevan cualquier prueba. Los mismos denunciados afirman haber tramitado las tierras por la Ley 263 para luego cambiar el objeto de campesinado y darle otra finalidad, la de poner un polo industrial".

Luego de recordar que el pedido de caducidad al ejecutivo provincial ya se realizó en junio del 2022 y el 5 de octubre de este año, el criancero insiste para que Gutiérrez de "pronto y preferente despacho" a su solicitud. "No se escude en el silencio administrativos, a sabiendas de los hechos de corrupción aquí denunciados y de los negocios espurios perpetrados por el ingeniero Guillermo Coco, ex funcionario de la Provincia de Neuquén. Todo ello, además, en el marco del decreto 1811/2010 que rige la ética de los funcionarios públicos de no quedarse con bienes que son del Estado provincial, o sea, de todo el pueblo neuquino", concluyó.

La semana pasada, Kral contó en diálogo con este medio que Coco "se ha metido adentro de las tierras con ayuda policial". "Cortaron el candado de la tranquera, el camino y me alambraron 200 y pico de hectáreas para poner la planta", manifestó antes de remarcar que protesta no solo por la pérdida de su patrimonio, sino también por el daño ambiental ocasionado por el emprendimiento industrial.