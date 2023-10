Tres días sin respuesta: los crianceros que denuncian a Coco insisten con el reclamo

En la misma mañana que se instaló en la esquina de Roca y La Rioja, Kral explicó en una nota con este medio que en 2019 Coco tomó posición de parte de sus 608 hectáreas haciendo uso de su poder político. "Se ha metido adentro de las tierras con ayuda policial. Cortaron el candado de la tranquera, el camino y me alambraron 200 y pico de hectáreas para poner la planta", manifestó antes de remarcar que protesta no solo por la pérdida de su patrimonio, sino también por el daño ambiental ocasionado por el emprendimiento industrial.

SFP Criancero de Añelo reclamo en casa de gobierno empresa de coco (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Las consecuencias que trae esta planta es que contamina todo el pasto y yo vivo de los animales: tengo yeguarizos, vacunos y chivas. Si no hay pasto, no comen y hoy tienen que comer arena que vuela porque la acopian a cielo abierto. Esta arena contamina todo y con el viento va a parar a mi casa, al campo, los animales y hasta el río que pasar cerca", señaló.

La familia Kral recurrió a la justicia, sin embargo aún no obtiene respuesta. "Mis abogados han presentado un montón de pruebas, pero la justicia hace oídos sordos y no actúa porque esta gente tiene mucho poder", dijo cuestionar el accionar de la jueza María Cecilia Gómez. "No sé si la causa la tiene frenada ella o el señor Guillermo Coco para que esta señora no me de una solución favorable", agregó.

"A nosotros nos dieron una anotación Litis por lo que ellos no pueden escriturar, pero no nos dieron una cautelar para que frene la operación de la planta hasta que no se solucione el conflicto", sumó, por su parte, Liliana. "A nosotros nos ampara la Ley 263 que es para agro, no para industria y ellos montaron una industria ahí", remarcó.

"Este hombre tiene tanta impunidad porque tiene como abogado a Martín Irigoyen que es el presidente de Cormine", subrayó haciendo alusión a la empresa minera estatal fundada en el año 1975 con el objeto de promover el desarrollo sustentable de las actividades mineras en la provincia de Neuquén. "¿Quién está gobernando Omar Gutiérrez o Coco, que tiene a los funcionarios a disposición de él? Todo esto sabiendo que la Ley 1811 dice que ningún funcionario provincial puede ejercer como abogado particular e Irigoyen lo representa a Coco", dijo al mostrar una copia de un escrito judicial en el que figura Martín Miguel Irigoyen como representante letrado y donde se detalla que Guillermo Coco y Martín Grippo cuentan con el 70% y el 30%, respectivamente, de la composición accionaria de la empresa Emprendimientos Inmobiliarios.

Denuncia contra Guillermo Coco y el pedido al gobernador

Respecto a su campo Kral explicó que se trata de tierras fiscales a las accedió durante la gestión de (Eduardo) Ferraresso en la subsecretaría de Tierras, por ser ocupante desde hace muchos años. "Me pertenecen por la Ley 263. Tendrían que regularizarme el tema de la documentación. Yo tengo algo de documentación, pero no todo lo que corresponde", indicó al poner bajo la lupa la falta de respuesta del gobierno provincial para terminar de regularizar la situación. "El único que puede solucionar este tema es Omar Gutiérrez. Hemos presentado muchísimas notas administrativas y no responden ninguna con todos los artículos de las leyes que nos amparan", remarcó.

SFP Criancero de Añelo reclamo en casa de gobierno empresa de coco (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Estar acá no es fácil, es muy duro. Nuestra manifestación es pacífica y por suerte tuvimos buena respuesta de la gente que pasa por el lugar. Muchos nos ofrecen agua, comida o nos preguntan si necesitamos algo. Estamos muy agradecidos. Ahora nos vamos a retirar porque viene el fin de semana largo y en la gobernación no queda nadie, pero el martes volveremos para hacer visible nuestro reclamo", prometió Liliana.