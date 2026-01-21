Horror a plena luz del día: la esperaba desnudo entre los pastizales y la acosó en la vía pública

Una vecina de Centenario fue sorprendida por el sujeto mientras regresaba de su trabajo. Tras huir, fue asistida por empleados municipales.

La tranquilidad de la mañana del martes 20 de enero en Centenario se vio interrumpida cuando una mujer que regresaba de su trabajo sufrió una situación de acoso por parte de un hombre desnudo , que se encontraba escondido entre los yuyos en un sector de la ex Ruta Provincial 234 , conocida como la “Ruta vieja” .

El incómodo momento se registró ayer alrededor de las 11 de la mañana , cuando la vecina salió de su trabajo y se dispuso a caminar por el sector para regresar a su casa. Mientras iba transitando entre las calles 5 y 6 con dirección hacia el acceso de Nevares para esperar el colectivo, fue sorprendida por el salto de un sujeto que se encontraba escondido y totalmente desnudo entre los yuyos.

Ante esta situación y atemorizada, logró escapar corriendo hacia el sector de rebombeo cloacal, donde fue asistida por trabajadores municipales que se encontraban cumpliendo con sus tareas. Rápidamente, salieron en la búsqueda del sujeto, pero no pudieron dar con su paradero.

Desde el municipio, confirmaron que los empleados realizaron "el acompañamiento por la denuncia".

Según informó el medio Centenario Digital, tras lo ocurrido, la vecina busca alertar a “otras personas que a diario salen a caminar o a hacer deportes”. Asimismo, en su relato, aseguró que “minutos antes del desagradable hecho se había cruzado con un joven que corría por el lugar”.

LM Neuquén se comunicó con autoridades policiales, las cuales hasta el momento no brindaron ninguna declaración respecto al hecho denunciado.

Reclaman abandono

Los vecinos y vecinas que residen en la zona de chacras alrededor del sector donde ocurrió el caso advierten por el abandono, con pastizales que superan los 2 metros de altura a un costado del canal. Principalmente, los reclamos se focalizan en el Consorcio de Riego y en el municipio de Centenario por el descuido del área rural.

Ante la difusión del hecho, llegó el reclamo de distintos sectores de la ciudad. En las redes sociales se pudo encontrar mensajes que aseguran que el sector al costado del canal que va desde la calle 9 a la calle 10 está colmado de yuyos crecidos. En otro caso, residentes del barrio privado que está ubicado frente al cementerio local reclamaron que “no se puede salir a caminar de lo alto que están los yuyos” y agregaron que “es un peligro, puede haber alguien escondido”.

Desde las áreas señaladas, no emitieron comunicado alguno relacionado con la situación. El caso encendió las alarmas de la comunidad de Centenario y alrededores, ya que el sujeto denunciado no logró ser identificado y podría llegar a acosar a otras mujeres o a cualquier persona que transite por el sector en cuestión.

Ante cualquier hecho relacionado con el acoso, hostigamiento o intimidación, es prioridad realizar la denuncia en la comisaría más cercana. En la localidad está disponible el número de teléfono (0299) 4891527 / 4898733 de la comisaría 5 y el (0299) 489-6999 de la comisaría 52.