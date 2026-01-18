Volvieron las fiestas electrónicas a las chacras de Centenario: el reclamo de vecinos y productores

La municipalidad busca avanzar con una ordenanza para que se regulen este tipo de actividad y evitar que se realicen en zona productiva.

Luego de un 2025 al que tanto vecinos como autoridades definieron como bastante tranquilo, volvieron las fiestas electrónicas en zona de chacras en Centenario . Los productores del área cercana a la calle 9 en el norte de la ciudad volvieron a poner el grito en el cielo por una problemática que ya pide un marco legal específico.

Durante la noche de este sábado 17 de enero, después de un largo periodo de tranquilidad, los vecinos volvieron a ver perturbada la paz del sector con una nueva fiesta electrónica ocurrida en una chacra sobre calle 9. Testigos afirmaron que para las 8 de la mañana todavía había autos a los lados de la calle rural y que una gran cantidad de residuos habían quedado en la vía pública.

En diálogo con LM Neuquén, el productor de la chacra Flor Dorada, Carlos Iacono, contó que desde hace años buscan prohibir las fiestas en zona de chacras por ordenanza . "La música con tan alto volumen es una falta de respeto para los que trabajamos a la mañana", dijo. "Tiene que haber una sanción muy fuerte", agregó. Desde la municipalidad reconocieron que el valor de las multas está desactualizado y debería aumentarse.

"Centenario tiene que prohibir con una ordenanza las fiestas al aire libre", afirmó. El productor contó que la falta de una normativa específica que regule o prohíba esta actividad provoca reclamos cada vez más fuertes entre los vecinos. "Hasta los más buenos piensan en represalias y no queremos eso", expresó.

"No juzgo. Que cada uno haga de su vida lo que quiera, pero se tiene que respetar al barrio y los vecinos", afirmó. Quieren que para la próxima gestión municipal ya esté establecido para que este tipo de eventos no se pueda habilitar.

Fiestas electronicas

Fiestas electrónicas en chacras: qué dijo la municipalidad de Centenario

"Esta forma clandestina de tener una clientela y hacer publicidad es por un medio al que no tenemos acceso. Esta gente no pide habilitación ni entra por mesa de entrada, así que no podemos darle la protección y habilitación. Mediante la nota nosotros avisamos a bomberos, hospital, etc, para garantizar las condiciones de seguridad", afirmó la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la municipalidad de Centenario, Alicia Mannucci. La funcionaria afirmó que esta modalidad de fiestas se sustentan por un "mal uso de las redes sociales".

Explicó que la municipalidad no tiene autoridad para clausurar las fiestas sin orden judicial. "Podemos ponernos en la entrada, pedir documentación en vía pública y advertir a los usuarios que es un evento que no está habilitado", dijo. "A la gente no le importa que sea clandestino, hasta les atrae", comentó.

Las fiestas electrónicas clandestinas en Centenario suelen tener una modalidad en la que solo se le envía la dirección a quien ya pagó la entrada, por lo que es imposible para los funcionarios públicos saber de antemano en dónde se emplazará el evento. Mannucci afirmó que es fundamental, en estos casos, la denuncia de los vecinos, para que los órganos estatales puedan intervenir a tiempo.

Las fiestas electrónicas son el lugar ideal para consumir este tipo de drogas sintéticas. Las fiestas electrónicas fueron prohibidas en Tucumán.

Los problemas que generan las fiestas electrónicas en zonas productivas

Respecto a los inconvenientes que traen este tipo de fiestas en zona de chacras, la funcionaria detalló que no es solo los ruidos molestos que perturban a los vecinos, sino que afectan la producción. "La vibración perjudica la salud de avejas, por ejemplo, porque hay tres apicultores en la zona, y de otros animales", explicó.

Mannucci hizo énfasis en que "la zona rural no es para cualquier actividad". Contó que han tenido problemas con petroleras "que hacen arenado de tubos. Eso deja sílice en el aire y perjudica la salud de los habitantes" y el suelo productivo.

La funcionaria afirmó que multar este tipo de actividades clandestinas "no solo es una contravención administrativa, porque están perjudicando una zona que hace 100 años produce alimentos"

Mannucci afirmó que esperan poder avanzar con una ordenanza y el aumento de las multas. En la misma línea, dijo que desde el Ejecutivo municipal realizan un pedido para que el Poder Judicial acompañe con celeridad los operativos que buscan sancionar los eventos clandestinos en zona productiva.

Una multa por ruidos molestos en Centenario puede oscilar entre un millón y 20 millones de pesos.