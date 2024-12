Vecinos y productores de Centenario furiosos con fiestas electrónicas: piden sanciones

Los vecinos de Centenario están enojados porque dicen que no hay sanciones sobre la dueña de una chacra donde se repiten las fiestas electrónicas. Las consecuencias que advierten son ruidos molestos y contaminación que afectaría a las chacras, algunas

"Esta es la primera que hacen este año, creo que aprovechan el receso que eventualmente tiene la municipalidad de Centenario y vuelve a ocurrir porque no hay sanciones y, evidentemente, mucho dinero en juego, tercerizan la organización", dijo a LMNeuquén Carlos Iacono cuya chacra orgánica, ganadora del premio por agroturismo, está a 500 metros.

WhatsApp Image 2024-12-25 at 5.03.18 PM.jpeg

El reclamo puntual de los habitantes de la zona es que sufren la afectación de las condiciones de habitabilidad en la zona: "no sé cuáles son los criterios para que esto sea así, ni quién apadrina este tipo de gestiones. Están claramente avasallando los derechos y límites porque no se respeta en nada los volúmenes, era imposible dormir con las ventanas abiertas, lo cual necesitamos porque no tenemos aire acondicionado, y aún con las ventanas cerradas, fue imposible descansar".

¿Fiesta electrónica clandestina o habilitada?

"Deseamos saber quién autorizó esta fiesta, sabiendo que hay un expediente en Defensoría del vecino, firmado por todos los vecinos de las inmediaciones (la música se escucha a más de mil metros en zona de chacras) para evitar esto que altera el descanso de quienes trabajamos la tierra de sol a sol (la música se escucha desde la 1 hasta las 9)", escribió un vecino.

Además, comentaron que observaron servicios municipales activos, es decir, que a pesar de que ya habían presentado denuncias años previos por ruidos molestos, el festejo habría estado habilitado por el área de Comercio de la municipalidad: "anoche a las 2 me acerqué y no obtuve respuestas. Solo maltrato por parte de la "seguridad" del lugar y de la organizadora. Crucé dos móviles policiales, la autobomba y ambulancia de bomberos. Creo debemos atender esta situación, ya no es menor lo que está generando", escribió otra mujer.

Si bien Alicia Manucci, secretaria de Ambiente de Centenario, se puso a disposición, un grupo de vecinos indicó que sus denuncias tienen legajo abierto por ruidos molestos, por lo que, según informaron a LMNeuquén, se movilizarán hasta la Defensoría. "Esperamos que desde comercio actúen a sabiendas de esta situación (que quizás no fue comunicada por defensoría) para evitar males mayores", dijo Iacono y agregó: "Ojalá sea suficiente con defensoría. Si no, avanzaremos con la exposición policial".

Vecinos de Centenario furiosos por fiestas

Riesgo para la producción agrícola

Las fotos aportadas por los dueños de una chacra lindera a la de la fiesta electrónica muestran basura plástica desparramada. Manifestaron que iniciarán acciones legales por el daño ambiental que se está ocasionando.

"Muchas de las chacras vecinas se esfuerzan por cumplir normas de buenas prácticas agrícolas y también certificaciones orgánicas", agregó Iacono, quien es el titular de Flor Dorada, emprendimiento que ofrece frutas y verduras orgánicas y brilló en los Premios Argentina Orgánica 2024. "De coincidir con una inspección, da por tierra con el trabajo de todo un año, impidiendo la comercialización de las frutas a la mayoría de los mercados", agregó el ganador en la terna Proyectos de integración con turismo rural y agroturismo.

"Hay reglamentos y normas de convivencias que respetar en las chacras, no se puede hacer lo que se nos cante", explicó este vecino y lamentó que cuando hicieron la denuncia anteriormente, la dueña del lugar presentó un descargo diciendo que se trataba de una fiesta de cumpleaños. Incluso, quiso denunciar que le habían quemado el pilar de luz, cuando en realidad se habría incendiado a causa de la sobrecarga por los equipos de sonido y luces.