Imprudente al volante: un camión demasiado alto rompió dos vigas del puente carretero

La maniobra del camión

"En este caso, el camión cargaba otro camión que tiene una baranda extendida tipo percha y venía en sobre paso de la altura permitida de más de 4 metros en el viejo puente carretero de la Ruta 22 y chocó contra la primera viga que une ambos lados del puente", explicó Baggio sobre un incidente que lamentablemente reconoció que suele suceder.

La maniobra del camionero fue detectada por los automovilistas: chocó y rompió la primera viga y al seguir después chocó la segunda, la volvió a romper, se detuvo porque le hicieron señas de que no iba a poder atravesar las tantas vigas que tiene el puente de manera transversal. Esto provocó la demora del tránsito hasta que pudo bajar la percha.

"El puente tiene la señalización absolutamente visible en la parte superior con un cartel de 1,50 de ancho por uno de alto pintado fondo blanco letras negras, con 4,60 m escrito", indicó Baggio y señaló que si bien la estructura del puente carretero no está comprometida le quitó parte del revoque de la viga.

"Hicimos una actuación obviamente que comprende una contravención importante por dañar bienes públicos" que según dijo rondaría entre los 90 y 400 mil pesos, y además se fotografiaron las dos vigas dañadas: "se va a labrar el informe al juzgado de faltas, para lo que estime, y deberá responder el seguro del camión para hacerse cargo de la reparación de las vigas en el caso de ser necesario".

Un incidente repetido en los puentes

El incidente de este jueves se sumó a una larga lista de rodados de gran porte que "no advirtieron" la gran cantidad de señales que anticipan la altura máxima permitida para transitar por ese sector y por el puente ferroviario. Cabe destacar que los reiterados impactos contra el puente ferroviario fue lo que desencadenó la suspensión del tren de pasajeros entre Cipolletti y Neuquén.

Según se detalló desde el municipio, las multas son de entre $1.000.000 y $6.500.000 para aquellas empresas propietarias que no respetan la altura máxima de 4.10 permitida para pasar bajo el puente ferroviario ubicado a metros de la rotonda de Rutas 22 y 151.

Ese fue el caso reciente de un camionero que circulaba por la 151 y tras sentir el golpe en el acoplado, detuvo la marcha y algunos minutos después un efectivo del Cuerpo de Seguridad Vial llegó al lugar para intervenir en la situación. El agente tuvo que reordenar el tránsito, ya que se había formado una larga fila de vehículos cuando el camión quedó atascado con el puente, interrumpiendo el tráfico.

Tras aquel episodio donde circulaban las imágenes del impacto, el camionero llamado Nicolás realizó un descargo: "El puente está bajo, por debajo de las medidas reglamentarias y como desde Tránsito no me permitieron continuar por Circunvalación y me enviaron hacia allí, dije ‘voy a probar’ porque no tenía opciones para llegar a Neuquén, que era el destino a donde llevaba la mercadería”.