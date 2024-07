Impuesto a las Ganancias: la protesta de Camioneros en Río Negro y que afectaría Vaca Muerta

Los cambios en el Impuesto a las Ganancias pueden impactar en Vaca Muerta . El gremio Camioneros en Río Negro analiza medidas en caso de que se mantengan los cambios dispuestos por el gobierno nacional. Los choferes no contemplan paros, ni bloqueo a yacimientos, sino trabajar menos de lo que requieren las empresas.

camioneros

Sol afirmó que el gremio 5000 afiliados en Río Negro "y están alcanzados el 50% o más. Los más afectados serían los de la actividad petrolera, que llegarían a pagar entre 500 y 700 mil pesos de impuesto a las ganancias", según el cálculo del sindicato.

Hay otros rubros de la actividad económica en los que los camioneros podrían ver notablemente incrementada la retención por Ganancias. Y en todos se analizarán medidas. Sin embargo, el más complicado es el vinculado a la extracción de gas y petróleo.

"Nosotros estamos haciendo reuniones, asambleas con los compañeros. Tenemos un especialista tributario que les explica cómo funciona la cuestión. Así que una de las medidas que creo que podríamos adoptar es que los trabajadores solo realicen ocho horas de trabajo. Con el nuevo paquete fiscal, todas las horas extras que realicen se las va a llevar al impuesto a las ganancias", dijo Sol.

Según expresó el dirigente de Camioneros, "hoy en día en la actividad petrolera se trabajan 12 horas, más las horas de viaje. Entonces lo que podríamos hacer es hacer tres turnos de ocho horas. Y entonces el trabajador no sería alcanzado por el impuesto a las ganancias".

De momento, no habrá paro en Vaca Muerta

El titular de Camioneros advirtió que aún no hay definiciones, pero todo indica que no implementarán medidas de fuerza contra las empresas, más allá de la posibilidad de que los camioneros se nieguen a hacer horas extra.

"Estamos en asamblea con los con los afiliados, cuando quede firme Ganancias vamos a decidir qué medidas tomar. Por ahora estamos informando a los afiliados cómo funciona el tema y cómo los afectaría. Haremos lo mismo en todos los rubros donde los trabajadores se vean afectados por Ganancias", dijo Sol.

El titular de Camioneros en Río Negro expresó que "no hemos tenido ningún tipo de contacto con dirigentes políticos", pero no descartó buscar una solución a su reclamo a través de legisladores nacionales o autoridades provinciales. "Estimo que tendremos que presentar un petitorio para que nos atiendan y plantear la situación de cómo nos va a perjudicar a todos los rionegrinos, porque en realidad no es solo para camionero", manifestó.

"La mayoría de los trabajadores de la actividad hidrocarburífera van a ser alcanzados. y la economía de la provincia depende mucho de Vaca Muerta, así que yo creo que es contraproducente para la provincia también", concluyó Sol.