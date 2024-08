Impuesto a las Ganancias: a quiénes podría afectar en la Justicia de Neuquén

"Tenemos dos situaciones: la de los trabajadores activos y la de los jubilados judiciales. En principio, la acción de amparo se interpone ante el Instituto en función de proteger los salarios de los jubilados. Ante la eventualidad de que puedan deducir Ganancias, y de acuerdo a todas las presentaciones que se vienen haciendo a nivel nacional, nosotros le planteamos a la Justicia de Neuquén que le ordena el Instituto no descontar el impuesto", sostuvo el secretario general de Sejun, en diálogo con la radio LU5.

Los recursos de amparo excluyen a los magistrados. Representa a los empleados y jubilados judiciales, como así también a funcionarios que no están bajo la órbita del Consejo de la Magistratura y son afiliados de Sejun.

Históricamente, los jueces no tributaban Ganancias. Pero a partir de una ley vigente desde 2017, que no ha sufrido modificaciones en adelante, tienen que hacerlo. Por tal motivo, se plantea una desigualdad con respecto a los que no fueron alcanzados por esa norma.

En total, Salazar estimó que las personas alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias que trabajan o se jubilaron de la Justicia son 715 personas. "Son funcionarios con representación del sindicato y empleados. Esta es la información que tenemos y hay que esperar la respuesta a este planteo. En el caso de los jubilados, que el Instituto se abstenga de descontar Ganancias hasta que se resuelva la cuestión de fondo", indicó el sindicalista.

El estado de los ingresos por coparticipación

Mientras tanto, hay otro frente de problemas de vieja data que vulneran el servicio de Justicia y tiene que ver con los ingresos por coparticipación federal de los impuestos, del orden del 18%. Desde 2010 a la fecha, esos ingresos que van directamente a las arcas del Poder Judicial no se actualizan. Por eso, el Poder Ejecutivo auxilia financieramente a la Justicia con algunas contribuciones para que de alguna manera pueda funcionar.

"Hoy el 60% del presupuesto del Poder Judicial necesita de ese apoyo financiero de la Provincia, o sea que el Poder Judicial desde el 2010 sufre un ahogo financiero importante y necesita del auxilio financiero del Poder Ejecutivo", contó Salazar.

Qué pasó con los futuros ingresantes, según Sejun

Con un presupuesto por demás ajustado, los ingresos de personal administrativo, aunque necesarios, quedaron congelados. El sindicato planteó la necesidad en la mesa técnica en reiteradas oportunidades, en lo que va del año. La novedad es que la Justicia permitirá que ingrese un mínimo de 10 personas para cubrir algunos servicios y áreas críticas como las oficinas de violencia y defensorías civiles.

"Es un avance que se empiece a descongelar el ingreso al Poder Judicial, pero también es una realidad y una necesidad concreta que ingrese personal en varias dependencias más, de toda la provincia. El servicio ha crecido enormemente en los últimos años", concluyó.