Incendios forestales en Neuquén: alertan por nuevos focos en Valle Magdalena y Ruca Choroi

Una de las áreas pudo ser contenida, pero los brigadistas siguen trabajando en la cordillera. Por las condiciones meteorológicas, el riesgo de más incendios es muy alto.

Dos nuevos focos de incendios forestales fueron detectados este viernes por la noche en la cordillera de Neuquén. Aunque uno de los puntos, en Ruca Choroi, pudo ser contenido, los brigadistas siguen trabajando en el área del río Kilka, en Aluminé, y también en Valle Magdalena, en las cercanías de Junín de los Andes. Por el pronóstico del tiempo, el riesgo de incendios se mantiene alto, por lo que reiteraron la prohibición de hacer fuego.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna , confirmó a LMNeuquén que los brigadistas están trabajando en la zona con el respaldo de medios aéreos. Aseguró que el foco de Rucachroi pudo se contenido y quedó bajo la operación de Parques Nacionales, que trabaja en en el enfriamiento de la zona y vigilancia de la zona.

Sin embargo, se sigue trabjando en otro foco que se desató anoche en Valle Magdalena, zona centro, y también sobre el río Kilka, en Aluminé, que presenta la situación más grave hasta el momento.

El incendio en Valle Magdalena

Desde el Parque Nacional Lanín aseguraron que "se desplegó un operativo de respuesta para trabajar el área.Estan llegando al combatir 5 brigadistas forestales del ICE Zona Centro y 5 brigadistas del Sistema Provincial Manejo de Fuego. Ya comenzaron a realizar descargas de agua los medios aéreos de la Provincia del Neuquén y aviones AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en apoyo a las tareas de combate".

"Anoche trabajamos con aviones y se redujo mucho", dijo Ortiz Luna y aclaró que esta mañana se retomaron las tareas de combate contra las llamas con dos aviones y un helicóptero, complementados con el trabajo de Parques Nacionales.

"El ministro de economía junto al gobernador no dudaron ni un instante en alquilar los medios y esto nos cambió el panorama sino seguramente tendríamos varios de esos incendios con otra evolución", destacó la secretaria provincial.

Desde el Parque Nacional Lanín informaron que en la mañana de este sábado, a las 08:30, dos cuadrillas de brigadistas del ICE Centro y del Sistema Provincial de Manejo del Fuego fueron helitransportadas hasta la zona del incendio. En el lugar trabajan actualmente 14 brigadistas forestales, abocados a tareas de ataque directo, evaluación del comportamiento del fuego y aseguramiento del perímetro.

De manera simultánea, comenzaron las descargas de agua por parte de los medios aéreos, con la intervención de aviones AT del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Provincia del Neuquén, que brindan apoyo a las tareas de combate.

El operativo cuenta además con el acompañamiento de Protección Civil de Junín de los Andes y del Ejército Argentino, fortaleciendo la logística y el soporte en una zona de alta complejidad operativa.

Otro foco en Kilka, en la zona de Aluminé

Ortiz Luna aseguró que el foco más grave de la provincia es el que está ubicado en la zona del río Kilka, en las cercanías de Aluminé. Según explicó, se trata de "un pastizal bajo pero tiene mucha intensidad", por lo que se trabaja en el área con el apoyo de 30 brigadistas y un anfibio además de un helicóptero.

Aclaró que los brigadistas "están rotando en los relevos de toda la provincia, donde no hay incendio la brigada se desplaza". Así, buscan cubrir toda la zona afectada en un contexto de incendios graves en la provincia de Chubut, que llevaron a que la provincia aporte casi 30 personas para combatir las llamas en esa región.

Un foco contenido en Ruca Choroi

Desde el Parque Nacional Lanín informaron que el incendio forestal registrado en la zona de Ruca Choroi se encuentra circunscripto, sin avance fuera del perímetro establecido gracias al rápido accionar de los brigadistas.

"Durante la jornada de ayer, 20 brigadistas del ICE Norte, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y pobladores de la zona trabajaron de manera coordinada en tareas de delimitación y contención del frente de fuego, logrando detener su propagación hacia áreas aledañas.El operativo contó con el apoyo aéreo de un helicóptero y un avión hidrante del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.En el día de hoy, una cuadrilla del ICE Norte junto a pobladores continuará con las tareas de control, enfriamiento y vigilancia, con el objetivo de consolidar la contención y evitar reactivaciones", afirmaron.

"En total desde noviembre se combatieron 52 incendios", dijo Ortiz Luna y aclaró: "lo que nos cambió totalmente fue tener los medios áereos alquilados y ya en la zona, y el ataque rápido con tecnología y sin jurisdicciones".

Incendios provocados por tormentas eléctricas

Según explicó Ortiz Luna, los focos de incendio de los últimos días "fueron todos por tormentas eléctricas".

"En las últimas 72 horas, una cosa realmente inusual, tuvimos 3800 descargas eléctricas monitorizadas por nuestros equipos técnicos y en el día de ayer específicamente había una tormenta eléctrica que ya estaba pronosticada y se generaron estos focos. Fueron todos justamente por descargas eléctricas", detalló la secretaria de Emergencias.

INCENDIO- PARQUE NACIONAL LANÍN- tierra- brigadistas.jpg Federico Soto

La funcionaria también se refirió al panorama en términos de la sequía: "es importante que se entienda que antes, tal vez caía un rayo y no generaba este tipo de focos. Hoy, como está de seco el pasto, la pastura que ha nacido en las últimas lluvias y el calor que hay, más el índice de humedad, realmente hacen que la provincia esté bajo riesgo extremo de incendio".

Es por esto que recordó a la población que, con el índice de peligro de incendios en nivel extremo "está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia, incluso en los camping". "Cuando el índice de peligrosidad es alto, también está prohibido y es muy importante que lo entiendan", afirmó.