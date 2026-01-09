Patagonia en llamas: preocupación por focos de incendio activos en Neuquén

Mientras el panorama en Chubut empeora, Neuquén utiliza todos sus recursos para colaborar con la provincia del sur y atacar su propios focos.

Tal como se alertaba, tras un 2025 muy seco, el verano de 2026 empezó con incendios en toda la Patagonia . El clima seco crea un ambiente extremadamente propicio para que el fuego se esparza muy rápido. La provincia de Neuquén, experimenta focos a lo largo y ancho del territorio.

Mientras, la provincia envía recursos al más grave de estos focos a nivel nacional, el de Puerto Patriada en Chubut.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna , dialogó con la prensa respecto a los focos activos en Neuquén. "Tenemos en este momento dos focos activos en Aluminé. Ayer teníamos cinco focos activos que fueron controlados por nuestro sistema provincial de manejo de fuego", afirmó.

SFP Asume nuevo fincionario secretario de seguridad Pablo Conforte (12) ortiz luna incendios Sebastián Fariña Petersen

"Una de las grandes ventajas que realmente se ven a diferencia de otros momentos es el poder disponer de los aviones", dijo la funcionaria.

"Nosotros tenemos alquilados tres aviones, dos terrestres y un anfibio, y el helicóptero, que también está operando. Eso hizo que pudiéramos atacar estos focos rápidamente. En Aluminé tenemos dos activos. Desde hoy a la mañana están todos nuestros brigadistas trabajando, más de 30, en los dos focos con los tres aviones y se espera ahora las horas de la tarde como para poder definir".

Ortiz Luna contó que, para paliar la potencial falta de personal, la provincia contratará brigadistas bajo contrato eventual. Esto es con el fin de garantizar los relevos.

Los focos de los últimos días fueron provocados por tormentas

Según explicó Ortiz Luna, los focos de incendio de los últimos días "fueron todos por tormentas eléctricas".

"En las últimas 72 horas, una cosa realmente inusual, tuvimos 3800 descargas eléctricas monitorizadas por nuestros equipos técnicos y en el día de ayer específicamente había una tormenta eléctrica que ya estaba pronosticada y se generaron estos focos. Fueron todos justamente por descargas eléctricas", detalló la secretaria de Emergencias.

Tormenta eléctrica Neuquén Gentileza nan_nqnok

La funcionaria también se refirió al panorama en términos de la sequía: "es importante que se entienda que antes, tal vez caía un rayo y no generaba este tipo de focos. Hoy, como está de seco el pasto, la pastura que ha nacido en las últimas lluvias y el calor que hay, más el índice de humedad, realmente hacen que la provincia esté bajo riesgo extremo de incendio".

Es por esto que recordó a la población que, con el índice de peligro de incendios en nivel extremo "está absolutamente prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia, incluso en los camping". "Cuando el índice de peligrosidad es alto, también está prohibido y es muy importante que lo entiendan", afirmó.

Neuquén colabora con recursos en el incendio de Puerto Patriada

"Tenemos 25 brigadistas colaborando con la provincia de Chubut", afirmó Ortiz Luna.

incendio puerto patriada

"Ayer a la tarde recibimos el llamado realmente desesperado de las autoridades de Chubut pidiendo más ayuda, más apoyo", contó. "Están por confluir dos de los incendios más grandes, con lo cual es una gran posibilidad que tengan que evacuar pueblos enteros", agregó.

"El panorama es realmente desolador. Hay cuatro camionetas con todo el equipamiento, un minibús, un camión cisterna y los medios aéreos por ahora no pueden colaborar los de Neuquén con los de Chubut por la cantidad de medios aéreos que tienen operando esa zona, pero realmente la situación es crítica", detalló respecto a recursos que Neuquén envió para apoyar a los equipos de Chubut.