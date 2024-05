Increíbles luces nocturnas en el cielo de Taquimilán

Cielo en Taquimilán_01.jpeg El cielo despejado de Taquimilán alienta a ver la vía láctea. Pero el viernes a la noche el fenómeno causó sorpresa en los pobladores.

“Esa noche una amiga del pueblo me llamó y me avisó que el cielo estaba rojo y que se veía increíble. Así que me fui a un lugar al cual voy siempre por lo general a sacar fotografías nocturnas. Llegué, ajusté la cámara y disparé nomás y salieron unas tomas espectaculares”, contó “Tayi” en contacto con LM Neuquén.

Un sensación inédita

Seguidamente se le consultó por sus sensaciones de haber captado algo similar a lo que se hizo popular en las redes sociales como el fenómeno que se registró en las bases Marambio y Orcadas, en Ushuaia, El Calafate e incluso en Pinamar, en la costa atlántica y otros lugares de la Patagonia.

Al respecto dijo que “me llamo la atención porque era muy raro y más a la hora que estaba sucediendo ya que eran casi las doce la noche y ver el cielo así me impresionó y me maravilló. Nunca lo voy a olvidar”.

Luces cielo Taquimilán.jpeg

Luego comentó que minutos antes había visto en las noticias que se estaba produciendo una tormenta solar en el extremo sur y se sintió privilegiado de haberla podido vivenciar en su propio pueblo y muy satisfecho después de compartir las fotos para que otros pudieran ver lo que había sucedido en su querido Taquimilán.

Un enamorado de la fotografía

Emmanuel se adentró en el mundo de la fotografía casi por casualidad al comprarse una antigua cámara analógica usada. “Al tomar mis primeras fotografías la verdad que quedé enamorado de esta actividad y hoy es mi pasión”, dijo.

Sin embargo aclaró que su trabajo principal está en la policía provincial pero que su principal hobby es cargar su cámara y salir a recorrer su pueblo para captar sus paisajes y sus costumbres.

“Verdaderamente me atrapó la fotografía y con el tiempo me pude comprar otras cámaras y el equipamiento necesario para mejorar las capturas”, remarcó.

Sus situaciones o locaciones preferidas para captar imágenes son los paisajes, los atardeceres y la fotografía nocturna, en especial todo lo relacionando a las estrellas y la vía láctea.

La vida lo puso a prueba

Algunos creen que en la vida nada es casualidad sino que todo es causalidad. Y tal vez sea así. El hecho de que “Tayi” estuviera el viernes por la noche en las cercanías del cerro Naunauco es y fue porque la vida le dio otra oportunidad a sus 30 años de edad.

El invierno pasado el diagnóstico de una endocarditis lo llevó a ser operado del corazón. “Me hicieron el reemplazo de una válvula mitral sin mayores complicaciones por suerte”, recordó.

En el mismo sentido contó cómo fue vivir ese duro proceso. “Un día llegué en muy mal estado al hospital local y me derivaron de urgencia a Neuquén. Estuve internado en el Policlínico y fue ahí que encontraron mi complicación, tras lo cual me llevaron a Cipolletti, a la Fundación Río Negro donde me operaron del corazón”.

Esto lo llevó a permanecer en el Alto Valle los meses de junio, julio y agosto de 2023, hasta que le dieron el alta médica para continuar su recuperación en su domicilio particular. Al llegar al pueblo una sorpresa lo esperaba en la ruta de ingreso.

“Mis compañeros de la policía, familia, amigos y muchos vecinos me estaban esperando con pancartas de bienvenida y sobre todo con mucho cariño y amor. Fue emocionante ese momento”, finalizó.