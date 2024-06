Inés Estévez: "Esta obra tiene un plus, la gente se divierte y se conmueve"

Inés Esteves se presenta en Neuquén (1).jpg

“Yo soy madre de dos niñas neuro diversas. Este personaje tiene una maternidad neurotípica. Entonces es muy diferente. Lo que siempre cuento es que me doy un poco el gusto de saber cómo es tener este tipo de conflictos, que yo en mi vida real no voy a vivir con mis hijas. La ficción me permite transitar un aspecto de la vida que en mi vida real no es posible, así que en ese sentido es una aventura. Es como adentrarme en un vínculo que no conozco”, admitió Inés en diálogo con LM.

En cuanto al vínculo entre la madre y la hija en la obra, Estéves explicó: “Es el típico vínculo entre una madre joven, que ha criado prácticamente sola a su hija y ella está en el momento de la adolescencia, con todos los conflictos actuales que atraviesan los adolescentes. Las redes, la híper exposición a partir de estas, todo el sobre estimulo que tienen los adolescentes en este momento. Es un vínculo muy estrecho, como si hubieran crecido juntas”.

Una de las particularidades de Bosque Adentro es que no hay personajes masculinos sobre el escenario. “Hay tres hombres en la historia de los cuales se habla. Están presentes, pero no sobre el escenario”, explica la actriz principal. “Uno es el padre de mi personaje, otro es mi ex pareja, es decir el padre de mi hija, y el ex novio de mi hija”, agrega. Sin embargo, explica: “Es bastante diverso el enfoque, porque no es que generaliza, no es una obra feminista. No habla de hombres que no se hacen cargo”.

De esa forma, Inés Estévez deja ver cuál es el objetivo de la obra: “Buscamos hablar de lo vincular, de los vínculos. De hecho, el personaje de mi padre, me ha criado a mí solo. Entonces ahí está la inversa. Me parece que los tres hombres están en la historia porque se habla de los vínculos, no solamente de la madre con la hija, sino del vínculo con las ex parejas, de los padres con los hijos, de los padres separados, de las terceras edades con los adolescentes. Es muy rico, porque de alguna manera, seas varón o mujer, hijo, padre, madre o abuelo, te identificas con alguno de los personajes o con sus conflictos”.

La oriunda de Dolores, provincia de Buenos Aires, admite que por este motivo Bosque Adentro deja una sensación especial en los espectadores. “La gente se divierte mucho por un lado, pero también sale muy conmovida. Es un plus que tiene esta obra, que por un lado la gente se ríe porque tiene humor y por otro se conmueve. Desde algún lugar, con alguno de los personajes, o sus dificultades, se sienten identificados”.

Sobre por qué la gente debería ir a ver esta obra, aunque antes aclara: “Yo pienso como Borges con la lectura, no se puede obligar a la gente a ir a ver arte”, dice: “Creo que es una obra que tiene todos los ingredientes para pasarla muy bien y a la vez salir pensando, sobre todo en hasta qué punto las pequeñas acciones diarias colaboran o no con ser constructivos”.

Las entradas para disfrutar de esta obra protagonizada por Inés Estévez y Agustina Benavides, que cuenta con la dirección de Corina Florillo, fue escrita por Carla Moure, y se presentará este sábado a las 21 y a las 23 horas, se venden con tarjeta de crédito y débito en plateanet.com y -únicamente en efectivo- en Flipper.