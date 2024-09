Intensivos controles en Ruta 7: atraparon a un remisero entre más de 40 borrachos al volante

Los agentes de tránsito de la Municipalidad de Neuquén registraron 27 pruebas de alcoholemia positivas a conductores que se movilizaban por la Avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7), entre el nodo vial de ingreso a la ciudad y el tercer puente carretero. El valor más alto fue de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre y el más bajo registró 0,01.

Por su lado, la Municipalidad de Centenario detectó a 14 conductores alcoholizados en la Ruta 7. Los controles iniciaron pasadas las 00 y se extendieron hasta las 4 de la madrugada del domingo, frente a la Pista Vial y la zona de acceso al Cementerio. En el operativo participaron inspectores municipales, efectivos policiales de la Comisaría Quinta, Tránsito Centenario y personal de la Agencia de Seguridad Vial.

El director de Tránsito y Transporte, Carlos Torres, explicó a Centenario Digital que labraron 22 actas contravencionales y en el caso de los conductores ebrios procedieron al secuestro del vehículo y retuvieron las licencias. El valor más alto que constataron fue de 1,66 g/l y, entre los conductores alcoholizados, había un remisero.

Controles: se salvó de morir ahogado

En paralelo a los controles en Ruta 7, la Municipalidad de Neuquén montó un operativo preventivo por los festejos de los estudiantes que se convocaron fundamentalmente en el bulevar de la Avenida Argentina, en la Plaza de las Banderas y en los balnearios del río Limay.

"Gracias a que el municipio puso guardavidas por la celebración previendo alguna actitud temeraria, un adolescente se salvó de morir ahogado al lanzarse en una zona de remolinos de extrema peligrosidad del río Limay", informó la Municipalidad en un comunicado.

También mencionaron que se hicieron patrullajes en el marco del Día de la Primavera “y algunos inconvenientes que pudo desactivar el equipo de Tránsito, con jóvenes en moto en el sector oeste de la ciudad, principalmente en el barrio Unión de Mayo, donde no tuvieron la mejor idea que hacer carreras con ruidos molestos alrededor de la plaza”, dijo Baggio. “Es una complicación importante para el tránsito, no solo para las y los vecinos que no pueden dormir por los ruidos y gritos”, informó.

El funcionario municipal agradeció el acompañamiento en la calle de la Policía provincial este fin de semana en los distintos operativos.