Intoxicación masiva de egresados: Salud confirmó la cantidad de afectados

Desde el domingo pasado, estas personas fueron a atenderse a los hospitales Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán, y también a diferentes sanatorios privados de Neuquén y Cipolletti. El número de afectados podría ser mayor, ya que no todos los que presentaron síntomas como diarrea, vómitos, dolor de cabeza y estómago fueron a atenderse.

"Nosotros tenemos la información que hubo 70 casos del primer episodio y 46 del segundo. Como los invitados a las fiestas viven en Neuquén, muchos consultaron en el sistema de salud de público privado de la provincia y también hubo consultas en los dispositivos de Salud de la Provincia de Río Negro", explicó el funcionario en declaraciones a LU5.

El ministro relató que hubo varias denuncias de parte de los asistentes a las direcciones de Bromatología de Neuquén y Cipolletti y confirmó que fue la Municipalidad de Cipolletti la que se encargó de realizar una inspección al salón de eventos y tomar las muestras de los alimentos que ya están siendo analizadas. "Ahora estamos esperando los cultivos y las tomas de muestras de lo que se hicieron actas. Estamos esperando para ver qué pasó", explicó el médico, quien aclaró que los tiempos son prolongados.

Intoxicación de egresados: no fue el alcohol

Varios asistentes a las fiestas habían manifestado a LMNeuquén su enojo ante la respuesta del salón de eventos, que habría dado a entender que los malestares estomacales de los asistentes se debían a la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.

En ese sentido, Regueiro confirmó que no pudo ser eso ya que, si bien hubo consumo de alcohol, la intoxicación general no se dio por eso sino por comer algún alimento que haya perdido la cadena de frío o que estuviera infectado con alguna bacteria, lo que se está tratando de determinar. "Hay personas que no consumieron alcohol e igual sintieron los síntomas gastrointestinales", dijo.

El ministro de Salud alertó sobre la posibilidad de que la situación haya sido peor, y aclaró que en este caso solo hubo personas internadas por horas por deshidratación.

"Todavía no tenemos resultados de cultivos, hay que ver también qué germen fue, si fue una toxina o si es una bacteria que contaminó. O sea, hay que ver qué es lo que se rompió dentro de la cadena de elaboración", insistió el médico para determinar cómo se dio este brote de enfermedad trasmitido por alimentos.

Tras esta intoxicación masiva, creció la preocupación en la ciudad porque son muchos los colegios privados que eligieron ese salón de eventos para celebrar sus fiestas de egresados y esperan que los próximos festejos se desarrollen sin problemas.