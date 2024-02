ISSN: los afiliados no tendrán que pagar plus ni coseguros a los médicos

Los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) no tendrán que pagar adicionales o plus para acceder a las prestaciones médicas cubiertas por la obra social provincial. Además, dejarán de pagar los coseguros en efectivo al momento de acudir a los centros de salud y empezarán a hacerlo directamente a la entidad provincial, que pagará a los médicos con mayor rapidez pero ofrecerá planes de pago para las personas que requieran tratamientos.

El funcionario aclaró que "se cambian las reglas del juego", por lo que los afiliados ya no deberán pagar plus o gastos adicionales a los médicos y otros profesionales que son prestadores de ISSN. Por eso, en las oficinas de la entidad habrá un sector de denuncias para que los beneficiarios que detecten a los prestadores de salud cobrando este tipo de adicionales sean controlados e invitados a retirarse de la cartilla médica.

SFP Conferencia ISSN gobierno (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

El administrador aclaró que "no somos los que más pagamos del sistema porque no podemos permitírnoslo, pero estamos equiparando con los demás" y aclaró que habrá aumentos escalonados para los profesionales en los meses siguientes. "En enero se aumentó un 6%, para febrero está previsto un 30% y para marzo un 10%, vamos a estar por encima del promedio para no pagar salarios indignos", dijo y agregó: "Si los prestadores están bien, nuestros afiliados están bien".

De esta manera, también buscan abrir la cartilla de profesionales para que más médicos se sumen al ISSN, aunque aclaró que aquellos que cobren un plus en el consultorio van a ser "invitados a retirarse del sistema". Daglio agregó que los nuevos prestadores llegarán al ISNN a través de los colegios profesionales, pero que van a ser estrictos con el cumplimiento.

"Cuando llegamos a la gestión vimos que había un problema de desfinanciamiento y así pedimos que aumenten los aportes y contribuciones", dijo Daglio, y afirmó que la eliminación de los llamados "plus" va a compensar el incremento del 1,5% en los aportes que hicieron los 230 mil afiliados al ISSN. "Reconocemos el esfuerzo por parte de los afiliados y con eso vamos hacia el fortalecimiento del Instituto y un mayor acceso a la salud", afirmó.

"Agradecemos el esfuerzo de los afiliados que pagaron más, porque de acá vamos a salir todos juntos, pero van a ser más que compensados no sólo por la eliminación del plus sino por el gran aporte que hizo el Estado provincial, que podría haber destinado sus fondos a otras cosas", aseveró.

Daglio sobre el coseguro.mp4

"El segundo paso era generar accesibilidad a la salud para los afiliados porque no pueden haber barreras económicas cuando haya una necesidad", dijo Daglio y agregó que el gobernador Rolando Figueroa acompañó la medida de eliminar las deudas con los prestadores y facilitar el acceso a través de la eliminación del pago de plus y coseguros en efectivo.

"El coseguro es un pago que le corresponde al afiliado y que hacía en efectivo al momento de la consulta, eso no va a ocurrir más, el ISSN se va a encargar de que el afiliado pague el coseguro al ISSN en cuotas para que no afecte su vida cotidiana, porque no hay ninguna razón para que una persona se empobrezca por el sólo hecho de estar enferma", afirmó.

En ese sentido, destacó que aquellos que hoy pagan un coseguro en efectivo de 20 mil pesos por una prestación compleja hoy puedan acceder a ella de forma directa, y pagar más tarde a través de la financiación de la entidad, que sí va a transferir los fondos de manera directa al prestador.

SFP Marcha por Instituto ISSN (2).jpg Sebastian Fariña Petersen

Agregó que las medidas están tomadas a partir de hoy y que llevarán un tiempo para implementarlas, pero que se traducirán en un impacto sanitario y un cambio de la política de salud hacia adelante. Por su parte, Regueiro destacó la importancia de abrir la cartilla de prestadores para que más profesionales se sumen a la oferta de medicina a la que acceden los afiliados al ISSN.

"Desde el Estado, para ponerse al día con los prestadores, porque el aumento de los aportes que hicieron tiene que redundar en un beneficio de los usuarios, el Estado provincial hizo un aporte para acortar los tiempos de pago para que la gente acceda a la salud", explicó.

El Jefe de Gabinete destacó que la gestión provincial busca "reorientar los recursos", por lo que se decidió ahorrar a través de la eliminación de gastos superfluos para destinarlos a necesidades fundamentales de la población, como el acceso a la salud. En ese marco, destacó el ahorro de 32 mil millones de pesos que hizo el Ejecutivo provincial a través de la reducción a la mitad de cargos políticos.