Jairo, el gobernador y el espíritu de Gregorio Álvarez en Catan Lil

FIGUEROA Y TODOS LOS ALUMNOS (1).jpg El gobernador Rolando Figueroa con los chicos y chicas del jardín de la Escuela 320. “Deben aprovechar al máximo las oportunidades que la escuela les brinda y eso les permitirá contar con herramientas para el futuro de cada uno de ustedes”, les manifestó el gobernador a los niños.

El último viernes vivieron en la escuela un hecho particular que los llenó de alegría y felicidad. No lo podían creer. Así lo relató a LMNeuquén Érica Cruces, la directora del establecimiento intercultural: “El viernes 26 de enero la actividad se vivía con total normalidad, como todos los días, pero como la realidad es cambiante alrededor de la 11 se escuchaba el sonido de un motor entre los altos cerros que vigilan y protegen a la escuela. No entendíamos bien de donde provenía el sonido, hasta que a lo lejos se divisó un helicóptero acercándose y pidiendo pista para aterrizar”.